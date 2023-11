Po njenih besedah je že kot otrok sanjala o tem, da bo postala svetovna zvezda, danes pa so se ji sanje uresničile. V nedavnem intervjuju je dejala, da je v Ameriki tako slavna, da so jo na podelitvi grammyjev obkrožale zvezdnice, kot sta Jennifer Lopez in Taylor Swift, o možnosti, da bi tudi sama dobila grammyja, pa je dejala: »Morda ga bom nekega dne dobila, da bo tudi Srbija imela grammyja.«

Kako se je Dijana Janković, ki je že več let poročena s srbskim podjetnikom Danijelom Rokvićem, sploh prebila na tako prestižno prireditev, ni znano, so se pa v preteklosti denimo pojavljale govorice, da si je kupovala sledilce in oglede na youtubu, kar pa je zanikala.

Didi, ki ima na instagramu štiri milijone sledilcev, trdi, da je med njenimi podpornicami tudi Lady Gaga, ki ji je dala dragocen nasvet za kariero. »Lady Gaga mi je dala najboljši nasvet v moji karieri. Rekla mi je, naj ne poslušam nikogar, če res želim uspeti,« je dejala Didi. Prav tako naj bi ji svetovala, naj spakira kovčke in se preseli v New York, saj je tudi sama prestala težke začetke v glasbeni industriji.

Čeprav se pojavljajo dvomi o resničnosti njenih izjav, obstajajo tudi taki, ki menijo, da Didi ne škodi nikomur in da bi ji morali pustiti, da uživa v svojem svetu, pa naj je ta resničen ali ne.