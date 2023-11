Lahko Golobova vlada zdrži?

Sporočilo volilnega telesa je jasno: po Dnevnikovi ponedeljkovi anketi Vox populi si 48,1 odstotka vprašanih želi, da trenutna vladna koalicija premierja Roberta Goloba »umiri žogo« in stabilizira napete politične razmere v državi »v okviru sedanje vladne koalicije« – prepričljivo več, kot jih je izbralo katero od dveh ponujenih radikalnih možnosti (predčasne volitve ali nova vlada). Takšna je želja populusa, drugo pa so dejanske (ne)zmožnosti: lahko torej sedanja koalicija odvlada do konca mandata, umiri razmere in »svoje« volilno telo odpelje na volitve z vsaj realno možnostjo nove zmage ali je ta vlak že nepovratno odpeljal? Poglejmo opcije.