Predlog zakona so ob sodelovanju domačih in mednarodnih strokovnjakov ter neodvisne znanosti pripravili gibanje Zdrava družba, Anton Komat ter mednarodno društvo za varstvo okolja in narave Alpe Adria Green. »Cilj predloga zakona je ukinitev ene od pomembnih okoljskih groženj v Sloveniji s trajno prepovedjo proizvodnje, prodaje in uporabe glifosata,« so konec septembra ob vložitvi predloga zakona v DZ predlagatelji zapisali v sporočilu za javnost.

Kot so dodali, je bilo že milijonkrat povedano oziroma napisano, da je glifosat sporna kemikalija, ki ogroža zdravje ljudi in narave. S prepovedjo uporabe glifosata bodo obvarovana življenja vseh: od tistih, ki prihajajo v stik s to nevarno kemikalijo, do vseh neposredno ogroženih preko kontaminirane vode in hrane. »Ali lahko nekdo odgovoren temu sploh še nasprotuje,« so se vprašali.

Slovenija je predlog za podaljšanje dovoljenja za prodajo glifosata podprla

Glifosat je najpogosteje uporabljan herbicid v kmetijstvu, gozdarstvu in vrtnarstvu, na trgu pa je od leta 1974. Kritiki opozarjajo na njegovo morebitno rakotvornost. Evropska komisija je decembra 2017 sprejela petletno podaljšanje dovoljenja za njegovo prodajo. To dovoljenje se izteče 15. decembra letos, zdaj pa komisija predlaga novo podaljšanje za deset let. Odločanje držav članic je potekalo 13. oktobra, vendar stališča o podaljšanju dovoljenja za prodajo glifostata takrat niso sprejele. Novo glasovanje je predvideno v prvi polovici tega meseca.

Slovenija je predlog za podaljšanje dovoljenja podprla. Zavzema se namreč za prepoved uporabe glifosata, vendar poudarja, da je treba zagotoviti ustrezno prilagoditveno obdobje za kmetijstvo. Prodajo in uporabo glifosata je treba po mnenju vlade maksimalno omejiti in jo dovoliti samo v kmetijstvu, kjer trenutno še ni ustreznih alternativnih metod.

V Sloveniji je od oktobra 2019 prepovedana uporaba vseh herbicidov, tudi tistih z vsebnostjo glifosata, na vseh javnih površinah. Fitofarmacevtsko sredstvo, ki vsebuje glifosat, pri nas proizvaja tovarna kemičnih izdelkov Albaugh (nekdanji Pinus Rače).

Evropska agencija za varnost hrane (Efsa) sicer ni prepoznala kritičnih področij, ki bi bila lahko razlog za skrb glede učinkov glifosata za zdravje ljudi in živali ter za okolje. Efsa in tudi Evropska agencija za kemikalije prav tako v analizah, izvedenih v zadnjih letih, nista potrdili neposredne povezave med uporabo glifosata in povečanim tveganjem za raka.