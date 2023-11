Mestna občina Kranj je danes v sporočilu za javnost zapisala, da je narasla voda še drugič v zadnjih treh mesecih dosegla kanalizacijsko cev na t. i. planiškem mostu. Prvič je deroča voda z naplavninami poškodovala betonski ovoj kanalizacijske cevi, na katero je priključenih približno 25.000 ljudi, kar predstavlja približno tretjino kranjskih občanov in dve tretjini šenčurskih. Ob tem se je pojavila bojazen, da bi se fekalne vode razlile v Savo; kar bi pomenilo razlitje ne le na območju Kranja, temveč tudi na predelih vzdolž Save po Sloveniji in tujini.

Po naročilu Mestne občine Kranj (MOK) je planiški most strokovno pregledala ekipa Zavoda za gradbeništvo Slovenije. Ugotovili so, da je stanje objekta slabo oziroma se je med avgustovsko ujmo še poslabšalo, ko je zaradi vej in drugih naplavin prišlo do mehanskih poškodb betonskega plašča in betonskih pritrditev kanalizacijskega voda. »Ponovna visoka voda reke Save bi lahko poškodovanost kanalizacijskega voda še povečala, zato je potrebno za zagotavljanje trajnosti in varnosti glede na rezultate pregleda nemudoma pristopiti bodisi k izgradnji novega objekta bodisi k celoviti sanaciji (vključujoč odstranitev kanalizacijskega voda),«so navedli v poročilu.

Danes ponoči je Sava znova rekordno narasla in dosegla kanalizacijsko cev. Poplavilo je celo cesto mimo Zarice. MOK je zato v stalnem stiku s pristojnimi državnimi institucijami, kjer budno spremljajo stanje. Občina s Komunalo Kranj pripravlja različne scenarije, pri čemer so na terenu tudi ekipe strokovnjakov. Povečano spuščanje jezov bi pri tem bilo kontraproduktivno, saj bi lahko s tem povzročili velike težave drugje.

»Za mostom pri nekdanji Planiki se začne kanjon Zarica, ki je zaščiten kot naravna vrednota državnega pomena, tako kot celotna Sava. Vzdolž Save se nahajajo številna naselja, ki jim v primeru razlitja fekalnih voda v reko grozi onesnaženje. Zato je ukrepanje nujno, opozarjajo na MOK in Komunali Kranj. Znova poudarjajo, da kratkoročna sanacija obstoječe cevi ne bi bila ustrezna rešitev, saj vsako naslednje deževje povečuje tveganje pred razlitjem fekalij v Savo,« so še sporočili z Mestne občine Kranj.

Na Gorenjskem se naraslost rek umirja

Na območju Julijskih Alp je ponoči padla večja količina padavin. Na Gorenjskem so po besedah regijskega poveljnika civilne zaščite Klemena Šmida narasli vodotoki v porečju Save Bohinjke in Save Dolinke, ki sta se razlivali v manjšem obsegu. Sava se je medtem razlivala v okolici Radovljice, poplavljala pa je tudi Tržaška Bistrica v okolici Tržiča.

Kot je poudaril Šmid, pa se najhujše napovedi niso uresničile. Narasli so sicer tudi vodotoki v porečju Sore, vendar reka ni povzročala težav. V Bohinju je veter odkril nekaj streh in strešnikov, ki so jih ponoči popravili, da voda ni zamakala hiš, je za STA dodal Šmid.

Pri tem se je zahvalil prebivalcem, ki so dosledno upoštevali navodila Civilne zaščite in ravnali samozaščitno ter tako preprečili večje težave.

Zaradi ujme je bilo po državi aktiviranih 62 gasilskih enot. Zabeležili so 117 dogodkov na območjih regijskih centrov Celje, Koper, Kranj, Ljubljana, Maribor, Nova Gorica, Postojna, Ptuj in Slovenj Gradec.

Gasilci so preko noči iz zalitih prostorov objektov prečrpavali vodo, preventivno v objekte nameščali potopne črpalke, zaščitili več streh poškodovanih zaradi vetra in z agregati nudili pomoč občanom, ki so ostali brez električne energije.

Zaradi močnega vetra se je podrlo tudi več drogov, zaradi deževja se je sprožilo več zemeljskih plazov in poplavilo tudi več cestišč, so danes sporočili s Centra za obveščanje RS.

Na Bohinjskem se je ob deževju sprožilo več zemeljskih plazov

Obilno deževje je minulo noč nemalo težav povzročilo tudi na Bohinjskem. Gasilci so imeli polne roke dela predvsem s prečrpavanjem vode iz kleti, sprožilo pa se je tudi več zemeljskih plazov. Zaprtih je bilo nekaj poplavljenih cest, ker se je voda umaknila, pa so spet prevozne, je za STA povedal župan Bohinja Jože Sodja.

Prebivalce so v občini predhodno oskrbeli s protipoplavnimi vrečami, v pripravljenosti so bila minulo noč vsa gasilska društva. Na terenu je bilo po županovih besedah okoli 80 oz. 90 gasilcev in pripadnikov drugih služb.

Gasilci so pomagali prečrpavati vodo na 36 lokacijah, predvsem v vaseh Kamne, Gorjuše in Koprivnik. Težave so povzročale predvsem meteorne vode in potoki, pa tudi hudourniki, zaliti so številni travniki. Težave je povzročala tudi podtalnica, ki je bila marsikje tako močna, da je drla v kleti, je pojasnil Sodja.

Zaradi deževja se je v Bohinju sprožilo tudi kar nekaj zemeljskih plazov, največji v vasi Podjelje. Skladno z navodili geologov so plazove prekrili s ponjavami. Zdaj čakajo na oglede geologov in odločitve, kako naprej. Trenutno ocenjujejo, da evakuacije prebivalcev niso potrebne, a še naprej spremljajo razmere.

Ponoči je zaradi vetra padlo tudi nekaj dreves, vendar hujših posledic vetra niso beležili.

»Sava je začela upadati, tudi potoki so se umirili, upadajo, vendar se bojimo, kaj bo še z nedeljsko napovedjo. Jaz upam, da bo manjša, da ne bo več v takem obsegu in da pridemo brez velikih ran iz teh ujm,« je sklenil Sodja.