Amfetamin je najpogostejše sintetično poživilo, ki je na voljo v Evropi. Gre za velik in stabilen trg, na katerem se na leto obrne najmanj 1,1 milijarde evrov. »Vrednost trga sintetičnih drog se vsako leto meri v milijardah evrov. Proizvodnja postaja vse bolj sofisticirana, distribucijska omrežja bolj izpopolnjena, droga pa bolj škodljiva. In velike količine strupenih kemičnih odpadkov, ki nastanejo ob proizvodnji, ogrožajo javno zdravje in varnost,« je novo analizo Europola in Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z njimi (EMCDDA) o amfetaminu v Evropi komentirala izvršna direktorica Europola Catherine De Bolle.

Evropa je poleg Bližnjega vzhoda glavna svetovna proizvajalka amfetamina, tudi jemanje te droge je najpogostejše. Razširjena je v obliki praška ali paste, na Bližnjem vzhodu pa tablet captagon. Približno 10,3 milijona Evropejcev, starih od 15 do 64 let, je že vzelo amfetamin, dva milijona v zadnjem letu, je pokazala analiza. Skoraj ves amfetamin, ki ga zaužijemo v EU, je izdelan doma. V glavnem na Nizozemskem in v Belgiji, običajno v oddaljenih regijah, na farmah ali v skladiščih, kjer je tveganje odkritja manjše. Iz Nizozemske in Belgije, pa tudi Češke, Slovaške, Norveške in Švedske zadnja leta poročajo, da se čistost amfetamina povečuje, kar strokovnjaki povezujejo z njihovo zgodovino večje uporabe sintetičnih poživil. Drugje v EU je čistost nižja, s tem pa tudi cene.

Na kilogram spida 40 kilogramov odpadkov

Proizvodnja še vedno najpogosteje temelji na uporabi kemikalije BMK, ki jo uvozijo ali pa proizvedejo v Evropi iz predhodnih sestavin, uvoženih iz Kitajske. Proizvodne metode so z leti poenostavili, z manj kemikalijami in opreme izdelajo podoben proizvod z večjimi dobički. Ker včasih v laboratorijih za sintetiziranje naredijo le bazno olje, končni proizvod pa v drugih, se strokovnjaki bojijo, da se bodo laboratoriji razširili še po drugih državah EU. Med letoma 2019 in 2021 so v EU odkrili 337 lokacij za proizvodnjo amfetamina. Ta ustvarja ogromne količine kemičnih odpadkov in povzroča lokalnemu okolju veliko škodo in stroške. »Na vsak kilogram proizvedenega amfetamina lahko nastane skoraj 40 kilogramov kemičnih odpadkov, ki zastrupljajo zemljo in vodo,» opozarja direktor EMCDDA Alexis Goosdeel.

Trgovina z amfetaminom znotraj EU poteka prek kopenskih prevoznih sredstev in poštnih ter paketnih storitev. Amfetamin so izsledili v pošiljkah z drugimi sintetičnimi drogami pa tudi kokainom, konopljo ali heroinom. Količina v EU zaseženega amfetamina je ostajala na približno enaki ravni (od štiri do šest milijonov ton na leto) vse do leta 2019 in 2020, ko sta Grčija in Italija zasegli 9,6 tone oziroma 14,2 tone tablet captagon, namenjenih na Arabski polotok. Države EU so namreč območja za pretovarjanje droge in predstavljajo povezavo med proizvajalkami captagona zunaj EU, kot sta Libanon in Sirija, in ciljnimi trgi na Arabskem polotoku in v okolici.

Za proizvodnjo tablet captagon gre le majhen delež amfetamina, proizvedenega v EU. V glavnem na Nizozemskem, pa še to po naročilu. Zdi se, da se evropske kriminalne mreže s captagonom ne ukvarjajo, se pa strokovnjaki bojijo, da bi povpraševanje na Bližnjem vzhodu videle kot priložnost, da razširijo proizvodnjo za izvoz na to območje.

Kriminalne mreže, ki se ukvarjajo z amfetaminom, so poslovno umerjene in prilagodljive. Pogosto si delijo surovine in infrastrukturo ali sodelujejo v skupnih poslih. Za zakonito ustanovljenimi podjetji skrivajo nezakonite posle, da bi dosegli svoje cilje, pa se pogosto zatekajo k nasilju in korupciji.

*** Na sedmih trgih temnega spleta so predlani odkrili 6750 oglasov za amfetamine, največkrat v obliki prahu, ki so bili poslani iz EU. Ni neposredno primerljivo, pa vendar: leta 2020 je bilo oglasov za kokain 10.830, za metamfetamin pa 1360.

Slovenija: 3,5 odstotka zastrupitev zaradi amfetamina V Sloveniji je bilo leta 2021 med 141 primeri akutne zastrupitve z drogo 3,5 odstotka zastrupitev z amfetaminom. Dokazani smrtni primeri so redki, a se pojavljajo po vsej Evropi. Od 19 držav, za katere so bili predlani na voljo obdukcijski podatki, so o največjem številu smrti zaradi uporabe poživil amfetaminskega tipa poročale Turčija (184), Finska (49), Norveška (47), Avstrija (41), Švedska (36) in Danska (35). Od leta 2011 do 2021 so v EU, Norveški in Turčiji policisti izvedli 27.250 zasegov amfetamina, od tega 21.480 samo v EU.