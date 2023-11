V hiši na območju policijske uprave Vič, po neuradnih informacijah gre za Rakovo Jelšo, je okoli sedme ure zvečer moški napadel 88-letno žensko in jo z ostrim predmetom huje poškodoval. »Takoj so ji nudili pomoč, z reševalnim vozilom pa so jo odpeljali v ljubljanski klinični center. Njeno življenje je ogroženo,« so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Policija osumljenca, ki je z žrtvijo v sorodu, še išče. Kriminalisti so še na kraju dogodka, zavarovali bodo dokaze in še naprej zbirali obvestila o okoliščinah kaznivega dejanja zoper življenje in telo.