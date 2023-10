Ta nesrečna pandemija koronavirusa je, ironično, močno zmanjšala pojavnost do tedaj znanih gripoznih obolenj. A gripa še vedno ostaja tu, je prisotna in čaka na hladnejša obdobja, ko bo napadla. In še vedno velja, da gre za resno bolezen, ki lahko povzroči hude zaplete, zlasti pri ranljivih skupinah, kot so starejši, dojenčki in ljudje z oslabljenim imunskim sistemom. Zato je pomembno skrbeti za lasten imunski sistem in izvajati ustrezne ukrepe za preprečevanje okužbe.

Spoznajmo jo podrobneje

Znani so trije virusi, ki povzročajo gripo: virus influence A, B in C. Virus influence A povzroča epidemije in pandemije, virus influence B povzroča običajno omejene izbruhe, na primer v šolah in vrtcih. Virus influence C okuži posameznike in ne povzroča epidemij. Ločitev posameznih tipov virusov influence je možna z mikrobiološkimi preiskavami. Viruse influence A razvrščamo po podtipih na podlagi dveh površinskih antigenov: hemaglutinina (H) in nevraminidaze (N). Tri vrste hemaglutininov (H1, H2, H3) in dve vrsti nevraminidaze (N1, N2) so v virusih influence, ki pri ljudeh povzročajo sezonsko gripo. Znani so še drugi hemaglutinini, ki so v virusih influence, a ti povzročajo bolezen pri živalih (pticah, prašičih in konjih).

Metode zaščite

Občasno in povsem nepričakovano se pojavljajo novi podtipi virusa influence in povzročajo pandemije. Pandemski virusi influence so običajno kombinacija živalskih in človeških virusov. Postopne majhne spremembe virusa influence pa so odgovorne za vsakoletne, sezonske epidemije. Cepljenje proti gripi še vedno ostaja glavno navodilo zdravstvenih ustanov in v njihovih očeh velja za eno od najučinkovitejših metod zaščite. A vsakdo se sam odloči, kako bo ravnal. Cepivo proti gripi spodbudi imunski sistem – ne da bi povzročilo bolezen – da proizvaja protitelesa za virus influence. To pomeni, da bo imunski sistem pripravljen na boj proti virusu, če boste pozneje izpostavljeni okužbi. Res pa je, da se virus influence lahko nenehno spreminja, kar lahko oteži razvoj učinkovitega cepiva. Zato se cepivo proti gripi vsako leto prilagaja najnovejšim sevom virusa influence, ki so v obtoku.

Poleg cepljenja je pomembno upoštevati tudi previdnostne ukrepe, kot so redno umivanje rok, izogibanje tesnim stikom z okuženimi osebami in kašljanje ali kihanje v rokav ali robec, da se prepreči širjenje virusa influence. Lahko naredimo še kaj? Vzdrževati moramo dobro telesno kondicijo, se veliko gibati na svežem zraku in uživati zdravo hrano z veliko sadja in zelenjave. V mesecih, ko je okužb dihal veliko, se izogibamo zaprtih prostorov in si večkrat skrbno umijemo roke, da ne zanesemo virusa influence in tudi drugih mikroorganizmov na dihala. Okužbo preprečimo tudi z ustreznimi higienskimi navadami – ne delimo osebnih predmetov, kot so zobne krtačke, ne pijemo iz istega kozarca ali steklenice, ne uporabljamo istega jedilnega pribora ipd. Mislite, da vas bo virus zaobšel? Zavedati se je treba, da smo za gripo sprejemljivi vsi. Po okužbi z virusom influence pa so poteki lahko zelo različni in odvisni predvsem od splošnega zdravstvenega stanja, starosti, imunskega sistema in tega, ali smo se v preteklosti že okužili s podobnim virusom influence. Pri mlajših in zdravih poteka okužba brez simptomov in kljub okužbi ne zbolijo, pri starejših kronično bolnih ljudeh pa je potek lahko težak in zapleten.

Še posebej nevarna

Gripa je lahko za nekatere skupine ljudi še posebej nevarna. Osebe, starejše od 65 let, so bolj dovzetne za hude zaplete zaradi gripe, saj imunski sistem s starostjo pogosto slabi. Otroci, zlasti dojenčki, so bolj občutljivi na gripo, saj njihov imunski sistem še ni popolnoma razvit. Pri otrocih se lahko razvijejo hudi simptomi in zapleti. Posamezniki s kroničnimi boleznimi, kot so astma, kronična obstruktivna pljučna bolezen (KOPB), srčno-žilne bolezni, sladkorna bolezen in bolezni imunskega sistema, so bolj dovzetni za zaplete zaradi gripe. Gripa lahko poslabša že prisotne zdravstvene težave. Pri nosečnicah je tveganje za resne zaplete, če zbolijo za gripo, povečano, ker se med nosečnostjo lahko pojavijo spremembe v imunskem sistemu.

Tudi osebe, ki delajo v zdravstvu, so izpostavljene večjemu tveganju za okužbo z gripo in tudi za širjenje bolezni na bolnike. Med ogrožene sodijo še osebe z oslabljenim imunskim sistemom in čezmerno telesno težo (debeli). Tudi ljudje, ki živijo v domovih za ostarele ali drugih skupnostih z večjo gostoto prebivalstva, so bolj dovzetni za gripo in njene zaplete. Ob pojavu simptomov gripe je pomembno, da poiščemo zdravniško pomoč, saj lahko hitra diagnoza in zdravljenje zmanjšata tveganje za resne zaplete.

Gripa in imunski sistem

Pri boju proti gripi igra ključno vlogo imunski sistem. Ko virus influence vstopi v telo, se imunski sistem odzove tako, da proizvaja protitelesa, ki se borijo proti virusu. Imunski sistem prepozna tuje beljakovine na površini virusa in jih uniči, kar pomaga pri izboljšanju zdravljenja in preprečevanju nadaljnjih okužb. Prehrana je eden od izjemno pomembnih dejavnikov za dobro delovanje imunskega sistema. Podhranjenost z vitamini je včasih že kronična. Če bi vedeli, da so poleg makrohranil sestavni del celic imunskega sistema in da imajo tako imenovani imunomodulatorni učinek, bi jih morda jemali bolj resno in jih pogosteje imeli na krožniku ali v kozarcu.

*** Ne kratkoročne, dolgoročne spremembe so pomembne za zaščito in zdravje telesa.