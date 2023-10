Šesterica slovenskih športnih plezalcev, ki so tekmovali na evropskih olimpijskih kvalifikacijah v Lavalu, je s tekmovanjem zaključila že v soboto. Potem ko se je vseh šest uvrstilo v polfinale, med najboljšo osmerico, ki so se včeraj v ženski in moški konkurenci borili za olimpijsko vozovnico, ni bilo nobenega Slovenca. Mia Krampl je bila v olimpijski disciplini, seštevku težavnostnega in hitrostnega plezanja, deseta, Vita Lukan dvanajsta, Anže Peharc 13., Sara Čopar 15., Luka Potočar 16. in Martin Bergant 19.

»Z nastopi smo končali dan prej, kot smo načrtovali. Zato smo razočarani. Ob takšnem scenariju lahko upamo, da smo se česa naučili,« je bil potrt slovenski selektor Gorazd Hren. »V priprave na olimpijske kvalifikacije sem vložila precej več energije, kot sem pokazala na tekmi, zato z nastopom nisem zadovoljna. V polfinalu sem slabo začela že v balvanskem plezanju ter slab nastop prenesla v težavnost, kar ni bilo dovolj za uvrstitev v finale,« je svoj nastop ocenila Vita Lukan, ki bo v tej sezoni tekmovala še na eni tekmi, potem pa se bosta s trenerjem usedla ter pripravila načrt za prihodnjo sezono. »V vsakem primeru bom v prvi polovici osredotočena na tekmi v Šanghaju in Budimpešti. Če pridobim olimpijsko vozovnico, se bom na igre dobro pripravila, sicer se bom posvetila tekmam svetovnega pokala,« je zaključila Vita Lukan.

V moški konkurenci se je največ pričakovalo od lanskega skupnega zmagovalca v težavnosti Luke Potočarja. »Uvrstitev v finale sem zgrešil v težavnosti. V svoji boljši disciplini nisem bil na ravni, da bi se v nedeljo boril za olimpijsko vstopnico. Plačal sem davek utrujenosti, saj so bile zelo naporne petkove kvalifikacije, tudi sobotno balvansko plezanje pa mi je vzelo veliko energije. Izkazalo se je, da nisem bil dovolj dobro pripravljen,« je priznal Luka Potočar ter dodal, da ga v naslednji teden čaka počitek, po katerem bo začel priprave na novo sezono.

V ženski konkurenci se je ob trojici najboljših z letošnjega svetovnega prvenstva, med katerimi je tudi prvakinja Janja Garnbret, olimpijsko vozovnico prejela Francozinja Oriane Bertone (171,9), ki je bila v seštevku prepričljivo boljša od Srbkinje Staše Gejo (148,5) in Italijanke Laure Rogora (145,7). Med športnimi plezalci je bil z olimpijsko vozovnico v žepu najboljše volje Britanec Toby Roberts (169,8), ki je v težavnosti edini osvojil vrh smeri, drugi je bil olimpijski prvak iz Tokia Španec Alberto Gines Lopez (133,7), tretja pa sta bila Francoz Sam Avezou in Čeh Adam Ondra (po 132,9). Naslednjo priložnost za uvrstitev v Pariz, kjer bo tekmovalo po 20 športnih plezalcev in plezalk, bodo imeli Slovenci med 16. do 19. majem v Šanghaju, zadnjo pa med 20. in 23. junijem v Budimpešti.