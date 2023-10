V hudi nesreči na ledu je včeraj umrl hokejist angleškega kluba Nottingham Panthers Adam Johnson. Tekmo proti ekipi Sheffield Steelers so ustavili v 35. minuti, saj so reševalci skušali Američanu rešiti življenje. Stik z drsalko mu je namreč povzročil hudo ureznino na vratu. Igralci obeh ekip so se postavili okoli njih ter tako poškodovanega kot reševalce zaščitili pred pogledi občinstva. 29-letnika so odpeljali v bolnišnico, a je umrl.

Tekmo so odpovedali, osem tisoč navijačev je zapustilo tribune. »Pogrešali ga bomo in ga nikoli pozabili. Adam, naša številka 47, ni bil le izvrsten hokejist, ampak tudi odličen soigralec ter neverjeten človek, ki je imel pred seboj še celo življenje,« so se na smrt mladeniča odzvali v klubu Nottingham Panthers. Izrekli so še sožalje njegovi družini, partnerki in prijateljem.

The Nottingham Panthers are truly devastated to announce that Adam Johnson has tragically passed away following a freak accident at the game in Sheffield last night. pic.twitter.com/lhSOkDu03Q — The Nottingham Panthers (@PanthersIHC) October 29, 2023

Adam Johnson je nekaj tekem s klubom Pittsburgh Penguins zaigral tudi v NHL, igral je tudi na Švedskem, v Nemčiji in na zadnje v Angliji.