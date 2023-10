V večerni tekmi pri Leipzigu sicer tokrat Kevina Kampla ni bilo v postavi, v klubu so sporočili, da so mu omogočili preventivni počitek, Benjamin Šeško pa je začel na klopi in nato vstopil v igro v 75. minuti. Le 12 minut zatem je, potem ko je po odbijanju žoge v kazenskem prostoru spretno prišel do udarca, poskrbel za 5:0.

Leipzig sicer proti ekipi z dna lestvice ni imel nobenih težav, načel jo je Timo Werner, potem pa sta Lois Openda z dvema in David Raum z enim golom med 40. in 43. minuti dokončno potrdila zmago že v prvem delu. Poleg Šeška je ob koncu zadel še Christoph Baumgartner.

Tekma v bavarski prestolnici pa je imela zanimiv potek. Ne le zaradi Neuerja, ki je po 331 dneh oziroma prvič po reprezentančni tekmi na SP proti Kostariki spet branil, za klub pa prvič po kar 350 dneh. Že v četrti minuti so domači ostali brez Joshue Kimmicha, ki je dobil rdeči karton, a so na drugi strani tudi gostje že do polčasa prejeli dva (Klaus Gjulica, Matej Maglica).

Novinec v bundesligi je v prvem polčasu še zdržal brez prejetega gola, v drugem pa se je sprožil plaz: Harry Kane je bil na koncu uspešen trikrat, Leroy Sane in Jamal Musiala pa sta zadela po dvakrat.

Še posebej drugi Kanov gol za 5:0 je bil prava mojstrovina, saj je bil vratar gostov Marcel Schuhen predaleč iz vrat, angleški napadalec pa je hitro sprožil s sredine igrišča in žogo z lobom prek vratarja poslal v mrežo. Kane je v 88. minuti dokončal delo na tekmi za 8:0 in je zdaj pri 12 golih v sezoni. Enega pa je dodal še veteran Thomas Müller.

Precej slabši dan je imel Stuttgart, ki je bil pred tem krogom drugi na lestvici. V obračunu s Hoffenheimom je že do 21. minute zaostajal z 0:2 (Wout Weghorst, Grischa Prömel). Chris Führich je poskrbel za nekaj malega upanja, a je za goste takoj spet povišal Robert Skov. Domači so še prišli na 2:3 po golu Deniza Undava, a kljub pritisku ob koncu doživeli prvi domači poraz v sezoni. Velja omeniti, da za Stuttgart zaradi poškodbe ni igral prvi strelec lige Serhou Guirassy.

Werder Bremen je premagal v tej sezoni povsem razglašeni Union Berlin z 2:0; Berlinčani, sicer udeleženci lige prvakov, drsijo proti dnu lestvice, ob sedmih porazih imajo le šest točk, skupno je bil današnji poraz že deseti v nizu. Augsburg je s 3:2 premagal Wolfsburg, Borussia Mönchengladbach pa z 2:1 Heidenheim.

V nedeljo bosta še dve tekmi vodilnih ekip: Borussia Dortmund bo gostovala pri Eintrachtu, do tega kroga vodilni Bayer Leverkusen pa bo gostil Freiburg.

Na lestvici po nepopolnem krogu vodi Bayern s 23 točkami, Bayer s tekmo manj jih ima 22, Stuttgart je ostal pri 21, Leipzig je zdaj četrti z 20.