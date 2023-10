Kot so povedali v Thermani Laško, je polno zaseden prvi del počitniškega termina, za drugi del počitnic pa rezervacije še sprejemajo. V Termah Čatež so povpraševanje, rezervacije in zasedenost v času jesenskih počitnic dobri. Beležijo povpraševanje predvsem slovenskih gostov, ki so se jim letos pridružili tudi hrvaški v prvem delu počitniškega tedna in ostali gosti iz bližnjih, predvsem sosednjih držav.

V Termah Dobrna beležijo septembra in oktobra nekoliko višjo zasedenost nastanitvenih zmogljivosti glede na enako obdobje lani. Za čas jesenskih počitnic so zasedeni, pričakujejo tako domače kot tuje goste. Preostanek leta kaže optimistično napoved, predvsem v prazničnem času, ko pričakujejo polno zasedenost.

Namestitvene zmogljivosti Term Krka so v času šolskih počitnic zasedene približno tako kot lani. Večina gostov je domačih, med tujimi prevladujejo Italijani in Avstrijci. V primerjavi z letom 2022 je povečan delež rezervacij družin.

V Termah Olimia so z zasedenostjo zmogljivosti v septembru in oktobru zelo zadovoljni, saj so njihovi hoteli in apartmaji polni. Prav tako so veseli, da bodo polno zasedene med celotnimi jesenskimi počitnicami. Zaradi polne zasedenosti bodo morali prihodnji teden bazene Termalija zapreti za zunanje obiskovalce.

Poleg tega se dobro polnijo tudi vsi njihovi termini do konca leta. Letos sicer v Termah Olimia prevladujejo tuji gosti, čeprav je v času jesenskih počitnic vseeno večina domačih, so povedali. V Termah Zreče bodo prihodnji teden gostili največ slovenskih gostov. Gostje bodo pri njih v povprečju bivali štiri dni oziroma tri noči.

"Glede na trenutno povpraševanje in trend rezervacij v zadnjem hipu, ki sta odvisna predvsem od vremenskih pogojev, pričakujemo, da se bo število nočitev v prihodnjih dneh še nekoliko povečalo. Sicer pa v Termah Zreče in na Rogli v času jesenskih počitnic pripravljamo pester program animacije tako za otroke kot tudi za odrasle," so povedali v Termah Zreče.

Program bo vključeval predvsem jesenske aktivnosti, kot so kostanjev piknik, sprehodi po okolici in jesenske družinske igre.

Na Rogli bodo gostom med drugim na voljo adrenalinsko sankališče Zlodejevo, pohorska vasica z didaktičnimi igrali za najmlajše, Jezernikov vodni park, čutna pot Natura z energijskim parkom in Pot med krošnjami, v Termah Zreče pa medgeneracijski vadbeni park na prostem.

Obeti glede zasedenosti namestitvenih zmogljivosti v termah in zdravilišču v skupini Sava Hotels & Resorts (Terme Ptuj, Terme 3000 - Moravske Toplice in Zdravilišče Radenci) so v času jesenskih počitnic dobri.

Glede na dinamiko rezervacij bo zasedenost med počitnicami v zmogljivostih Sava turizma primerljiva s prejšnjimi leti. Prevladovali bodo domači gostje, predvsem družine, med tujimi gosti pa gostje iz Avstrije, Nemčije, Češke in Madžarske, so navedli v skupini. Gostom bodo med drugim ponudili sproščanje v velnesih, kulinarična doživetja, aktivnosti v naravi ter izlete z ogledi lokalnih znamenitosti in posebnosti. Za najmlajše so pripravili posebno animacijo.