Zna štromar s Fercev!

Z drugačno kolektivno moralo se bomo nogometna srenja in mi, njeni sledilci, lotili tega kroga državnega nogometnega prvenstva kot prejšnjega, ki je sledil reprezentančnemu uspehu. Predstava Olimpije proti tekmecu s Ferskih otokov, otočja med Veliko Britanijo, Islandijo in Norveško, Danski pripadajoče avtonomne pokrajine z nekaj več kot 50.000 prebivalci, medtem ko Klaksvik kot mesto šteje 5000 ljudi, je bila porazna. Ferci niso na primer nikdar nastopili na evrovizijski popevki, a vendar je izkušnja, ko so leta 2000 po vodstvu Katančeve posadke z 2:0 na koncu remizirali, nepozabna. »Zna štromar,« je nekdo tedaj komentiral izenačujoči zadetek Øssurja Hansna. Menda električarja po poklicu. A Klaksvik je v teh časih vendarle vreden 2,8 milijona evrov, kar je le nekaj manj od tržne vrednosti Aluminija in Brava.