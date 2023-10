Na svojem profilu na Instagramu je objavil kratek videoposnetek, ko smuča in se v več različnih jezikih zahvaljuje vsem, s preprostim »hvala«. Športnik je bil nedavno vpleten v spor z norveško smučarsko zvezo zaradi marketinških pravic. Grozila mu je denarna kazen, potem ko je izvedel oglaševalski trik za modno znamko, menda brez dovoljenja zveze.

Braathen je dejal, da je zdaj prvič po več kot pol leta srečen, potem ko je javno objavil svojo odločitev. Poudaril pa je, da se ne umika »iz protesta, ker bi bil maščevalen ali zagrenjen«.

Braathen je leta 2020 na uvodni veleslalomski tekmi svetovnega pokala v sezoni v Söldnu dosegel svojo krstno zmago v karieri, minulo sezono pa je celo končal na vrhu slalomskega seštevka. V boju za mali kristalni globus v posebnem seštevku discipline je premagal starejšega in izkušenejšega norveškega specialista Henrika Kristoffersena.

Braathen je po očetu Norvežan, po materi Brazilec. Ima srednje ime Pinheiro, kar je portugalsko poimenovanje za bor, s čimer se je poklonil svoji materi in svoji brazilski dediščini. V svetovnem pokalu je zbral 69 nastopov, dvanajstkrat se je uvrstil na oder za zmagovalce, petkrat je zmagal. Slavil je na veleslalomih v Söldnu in Alta Badii ter na specialnih slalomih v Wengnu, Val d'Iseru in Adelbodnu. Na lanskem veleslalomu za pokal Vitranc v Kranjski Gori je bil drugi.