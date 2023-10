Bos za volanom in kava med vožnjo

V uredništvu rubrike, v kateri izpostavljamo najbolj nenavadne, neobičajne dogodke s področja črne kronike, smo že sami sebi tečni, kako iz tedna v teden opozarjamo na neprevidno in nevarno vožnjo udeležencev v prometu. A to ni odvisno od nas! Smotani so pravzaprav tisti, ki ne upoštevajo pravil. Kot denimo vozniki tovornjakov, ki so za volanom bosi, niso privezani z varnostnim pasom, med vožnjo govorijo po telefonu, na tablici gledajo serijo ali film, ali pa se pustijo streči s kavo. Da se vse to res dogaja, dokazujejo posnetki policije nadzora prometa. »Dolga pot je naporna. A gledanje tablice med vožnjo ali pa stoječa postrežba kave v tovornjaku vam lahko ukradeta dragocen trenutek. Če se na cesti zgodi nepredvidljiv dogodek, denimo stoječa kolona, je reakcija voznika lahko prepozna, posledice pa tragične,« so ob objavi videa prekrškov opozorili policisti, obenem pa pozvali k spoštovanju predpisov. Mi pa dodajamo - pamet v glavo, roke na volan in oči na cesto.

Teci, Ferdi, teci

Daleč, daleč je že bik, ki je pred več kot tednom dni pobegnil z ograjenega pašnika v Obrhu na območju Dragatuša. Na lov za dve leti staro živaljo so se podali tako njegov skrbnik kot črnomaljski policisti, a novic o ujetju ni bilo. Opozorili so sicer, naj se bikcu, ki smo mu po liku iz risanke nadeli ime Ferdinand, nihče ne približuje, če ga kdo sreča, pa naj pokliče na pomoč. Previdni so morali biti tudi na cesti, saj Ferdi ne ve, kako nevaren je lahko promet. V preteklosti smo že večkrat pisali o pobeglih bikih, v Markovcih jih je četverico nekoč iskalo več kot 70 gasilcev in policistov, ki so uspeli ujeti le enega ubežnika. Izredno spreten je bil pred leti hrvaški bikec Jerry, ki je pobegnil iz klavnice in se namesto v želodce Hrvatov usedel v njihova srca.

Na bankomat po podkupnino

»Kaj za vraga naj midve počneva s švedskimi kronami?« sta hrvaški carinici pobarali moškega, ki je skušal iz BiH vstopiti k našim južnim sosedom. Ujezilo ju je, da nima kun oziroma evrov, s katerimi bi se najlažje izognil več kot tisoč evrov visoki kazni za prekršek, ker je skušal čez mejo pripeljati prepovedano meso. Obenem bi moral dodatno še več ur čakati na konec postopka, kar ni bilo nikomur v interesu. Gospod jima je predlagal rešitev – 1500 švedskih kron, a sta ga carinici poslali na bližnji bankomat, naj jima prinese kune oziroma evre, in sicer toliko, »kolikor se mu zdi«. Ker na bankomatu ni mogel opraviti dviga, se je vrnil praznih rok. Carinici mu kazni vseeno nista napisali, se je pa moral vrniti v BiH in tam pustiti prepovedane proizvode. 59 in 43 let stari ženski tožilstvo očita sprejemanje podkupnine in zlorabo položaja.

Maltretirala bivšega

Hrvatica Lidija se je že dlje časa spravljala na svojega nekdanjega moža in ga psihično maltretirala. »Kaj se delaš butastega, je*em ti mater. Ubila te bom, saj nimam kaj izgubiti,« se je znašala nad njim vpričo njunih malih otrok. Moškega je to vznemirilo, bilo ga je strah, zato jo je (znova) prijavil policiji. Žensko so še isti večer za petnajst dni odpeljali za zapahe, saj je mož policijo zaradi njenega besnega izpada klical že večer prej. Sodnica je verjela možu, ne njej, in ji za deset mesecev odredila prepoved približevanja, plačati pa bo morala tudi nekaj sodnih stroškov.

Padla na tire in peljala naprej

V avstrijskem Dornbirnu, kraju blizu meje z Lihtenštajnom, je 70-letna ženska na noge vzdignila cel kraj. Gospa je ponoči namreč zapeljala na železniško postajo, kjer avta ni uspela ustaviti, ampak je kak meter globoko padla na tire. Po njih je vozila skoraj dva kilometra do naslednje postaje, kjer so jo z barikado uspeli prestreči in ustaviti policisti. Vlak, ki bi moral ravno takrat voziti v smeri prestrašene gospe, so ustavili. Konec dober, vse dobro. Izjemno pretreseni, zmedeni in izčrpani, a na srečo nepoškodovani voznici so odvzeli vozniško dovoljenje, nevozen avto pa s proge umaknili z žerjavom. Gospa je bila za volanom trezna.