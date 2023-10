Ob popoldanskem ogledu Centra Rog je bilo opremljanje proizvodnih laboratorijev, v katerih se bo odvijal večji del programa novega ustvarjalnega središča, v polnem teku. V pritličju so sestavljali 3D-tiskalnik, v kovinarski delavnici nameščali stroje, enako v lesarski delavnici … Kot je v pritličju novega kompleksa velikih površin povedala direktorica Centra Rog Renata Zamida, se »po dveh letih in pol intenzivnega dela z današnjim dogodkom izteka prvi del našega otvoritvenega obdobja, ki smo ga v začetku oktobra začeli s Tednom mode. Hišo smo preizkušali na več ravneh, jo sproti še polnili, popravljali, čistili, in tako bo še nekaj časa.« Poleg tega je še izpostavila, da letos mineva sto let od zagona tovarniške proizvodnje v stavbi, kjer produkcijski prostor tudi ostaja. Program zavoda, ki ga poganjata industrijska dediščina in obrtniška preteklost, pa po besedah Renate Zamida ni zgolj rezultat obdobja, ko se je hiša prenavljala, temveč je nastajal bistveno dlje časa. Meta Štular, ki je sedaj v novem javnem zavodu vodja programov in strateškega razvoja, je namreč pot vsebinam Centra Rog tlakovala s pilotnim projektom RogLaba. Ta je kot najmanjši javni fablab v Evropi več kot deset let deloval na Petkovškovem nabrežju, zdaj pa so ga preselili v Park izbrisanih in bo v prihodnje postal kavarniški paviljon.

Fablab kot koncept

Ogled raznolikih Rogovih delavnic v nastajanju je Meta Štular pospremila s pojasnilom, da je bil koncept fablaba, ki je s ciljem demokratizirati digitalna proizvodna sredstva na prelomu tisočletja vzniknil na MIT, Tehnološkem inštitutu Massachusettsa, pravi za programsko zasnovo Centra Rog kot prostora, ki nadaljuje obrtniško tradicijo območja, na katerem je nastal, to pa nadgrajuje še z vpeljavo sodobnih tehnologij. O tem pripoveduje prostorska postavitev v pritličju, kjer se za vhodom na eni strani razteza fablab, kjer bodo na voljo 3D-tiskalnik, laserski rezalnik in elektronika, na drugi pa kuharski laboratorij. Ali kot je povedala Meta Štular: »Vsaka tehnologija je v nekem trenutki nova, zato se nismo osredotočili le na nove izdelovalne tehnologije, ki so vidne v fablabu, temveč smo se posvetili tudi starim tehnologijam in ena najstarejših je kuhanje.« V kuharskem laboratoriju bodo posamezniki in podjetja lahko preizkušali in razvijali nove prehrambne artikle, poleg tega bo prostor namenjen različnim izobraževanjem in delavnicam, ki bodo nagovarjale različne ciljne skupine in profile. Podobno kot bo to veljalo za vse skupne delavnice v Centru Rog, kjer bodo lahko ustvarjali vsi, od čistih začetnikov do profesionalcev, uporabljati pa jih bo mogoče na podlagi članarine in uporabniških paketov. Letna članarina v Centru Rog znaša 15 evrov oziroma 10 evrov za študente, mlade do 25. leta, starejše od 65 let, brezposelne in prosilce za azil, s to pa bo mogoče kupiti uporabniške pakete, pri čemer bo recimo za mesečno uporabo vseh delavnic brez popustov treba odšteti 60 evrov. Vodeni programi, kot so delavnice in tečaji, bodo za člane cenovno ugodnejši.

Lesarska, kovinarska, keramičarska, steklarska, tekstilna in zelena delavnica, delavnica za nakit, že omenjena kuharska delavnica in fablab bodo poleg samostojnega dela omogočali tudi vodene tečaje, delavnice, usposabljanje za delo s strojno opremo ter kmalu tudi počitniška varstva in vsebine za osnovne in srednje šole. Za praktične tečaje pa bodo predvsem v dopoldanskem času na voljo tudi fakultetam partnerske Univerze v Ljubljani. Odpiralni čas delavnic bo od ponedeljka do petka med 10. in 20. uro in ob sobotah med 11. in 18. uro, medtem ko bo hiša med tednom odprta od 8. do 22. ure ter ob sobotah od 9. do 18. ure. Proizvodne delavnice bodo postopoma začele delovati po 6. novembru, do konca leta pa bodo imeli tudi dneve odprtih labov, ko bodo potekali brezplačna vodstva, delavnice in usposabljanja.

Knjižnica in razstava Rog

Medtem ko bo večina prostorov v Centru Rog svoje delovanje zagnala v naslednjih tednih, pa so že odprli knjižnico Rog, ki je del mreže Mestne knjižnice Ljubljana. V veliki dvorani v prvem nadstropju je na ogled tudi monumentalna fotografska razstava Rog avtorjev Branka Čeaka in Jureta Horvata, ki sta več kot dve leti s fotoaparatom spremljala preobrazbo nekdanje tovarne Rog v kreativno in družabno središče. Spremlja jo fotoknjiga, ki sta jo oblikovala Anja Delbello in Aljaž Vesel, poznana kot oblikovalski tandem AA. Kuratorica razstave je Barbara Čeferin, ki bo v pritličju Centra Rog v sredo, 8. novembra, odprla knjigarno in galerijo Galerija Fotografija. Za selitev na novo lokacijo se je odločila, ker novo ustvarjalno središče v mestu vidi kot pravi prostor za populariziranje kakovostne fotografije. »V centru, namenjenem kulturi, kjer se bo križalo več podobnih vsebin, lahko nagovorimo še novo domače občinstvo, tisto, ki nima toliko stika s fotografsko umetnostjo, medtem ko nas domači fotografski navdušenci in tuji obiskovalci mesta, ki jim je naš program blizu, že dobro poznajo. To je bil glavni razlog za selitev,« je dejala Barbara Čeferin. Prostor, ki so ga prek javnega razpisa v najem dobili za pet let, bo ohranil obe njihovi dejavnosti – knjigarniško in galerijsko. Kot je še pojasnila galeristka, je prostor v Rogu po kvadraturi kot tudi višini najemnine zelo podoben tistemu na Levstikovem trgu 7, neznanka so še stroški prostora. Izklicna cena za najem trgovin v Centru Rog je bila 750 evrov, za gostinske lokale pa 1500 evrov na mesec. Rogov Market, pod okriljem katerega delujejo lokali, restavracije in različne trgovine, bodo odprli v prvi polovici novembra. Vegansko delikateso in bistro Grashka ter oblikovalsko trgovino Tvornica pa že danes.

Studii za individualno ustvarjanje

V delovne studie za kreativce, ki jih Center Rog v brezplačno rabo za največ tri leta podeljuje prek javnih razpisov, se bo prvih sedem ustvarjalcev, ki so že bili izbrani, vselilo novembra. Med njimi so mladi kolektiv Pjorkkala, projekt Hex Haus medijskih umetnikov Anžeta Seklja in Staša Vrenka, oblikovalka in arhitektka Urška Sadar, startup Paxia, oblikovalec Matej Štefanec, modna oblikovalka Jelena Proković in JSP kolektiva ter mladi lončarji Lončič Pottery Studio, medtem ko je razpis za enajst studiev odprt še do 27. novembra. V Centru Rog pa bo tudi pet rezidenčnih studiev.

