Kot izpostavljajo občinski svetniki, je razlogov za poziv k odstopu več. »Dlje časa smo opozarjali na nesmotrno vodenje občine, ki je potekalo brez pomembnejših sodelovanj na razpisih in brez vizije razvoja Kostela,« so pojasnili štirje svetniki. Kaplja čez rob je bila po njihovem mnenju županjina odločitev za zvišanje prodajne cene stavbe Podjetniškega inkubatorja Kočevje. Izklicna cena za stavbo je namreč lani znaša 1,5 milijona evrov brez DDV, letos pa so ceno zvišali na 2,15 milijona evrov. Po besedah občinskega svetnika Marka Preložnika (Gibanje Svoboda) županji očitajo skrite interese pri prodaji, ki naj bi potekala ob koncu meseca. »Dobili smo za zdaj nepreverjene informacije, da naj bi občina želela objekt prodati za vzpostavitev migrantskega centra, kar pa bi za našo občino z okoli 600 pretežno starejšimi prebivalci pomenilo pogreb,« je povedal.

Neutemeljena odpoved prireditve

Županji štirje svetniki očitajo tudi samovoljno odpoved avgustovskega Tamburanja, največje prireditve v občini, ter neposluh do organizatorjev festivala Castle​, ki je bil v začetku avgusta odpovedan zaradi vremenske ujme. Občina se namreč po Preložnikovih besedah z organizatorji ne želi pogovarjati o tem, da bi jim povrnila vsaj del denarja, ki so ga morali plačati za najem zemljišča za izvedbo festivala.

Že pred poletjem so se med obiskovalci pojavile govorice, da bo občina povišala turistično takso za obiskovalce festivala Castle. Letos je turistična taksa znašala 1,8 evra skupaj s promocijsko, občina pa naj bi jo nameravala povišati na približno štiri evre. Organizatorji festivala o tem še niso bili obveščeni.

Odstopiti ne namerava

Županja Nataša Turk je na novinarski konferenci možnost, da bi občinskemu svetu ponudila svoj odstop, zavrnila. Kot je dejala, o tem ne razmišlja, ker je bila izvoljena s strani občanov in občank in ker dela v dobro občine Kostel.

Odzvala se je tudi na očitke o neustreznem ravnanju v primeru prodaje podjetniškega inkubatorja; cena je bila namreč določena z uradno cenitvijo, zato bi znižanje pomenilo nezakonito delovanje. Prepričana je, da bo pravo oceno pokazala sama dražba, zato se ji zdijo pozivi k znižanju cene sporni. Informacije o vzpostavitvi migrantskega centra je zanikala.

Prireditev Tamburanje je bila po njenem pojasnilu odpovedana iz solidarnosti z ljudmi, ki so jih v tistem času prizadele poplave, zato se je ekipa organizatorjev iz Kostela na tisti dan odpravila v Črno na Koroškem, kjer so pomagali pri odpravljanju posledic poplav. »Gostinec, ki bi sicer kuhal na Tamburanju, pa je v Črni pripravil vsaj 300 obrokov za domačine, ki so odpravljali posledice poplav,« je pojasnila in dodala, da je bilo vse skupaj med občani dobro sprejeto.

Pričakujejo več sodelovanja

Vse štiri občinske svetnike je županja pozvala h konstruktivnemu sodelovanju in delovanju v dobro občine in njenih občanov. Za danes je sklicala tudi izredno sejo občinskega sveta, na kateri bodo skušali razčistiti odprta vprašanja. Svetniki z njenimi dosedanjimi pojasnili niso bili zadovoljni, saj so prepričani, da s svojim delovanjem ogroža in onemogoča prihod gospodarstvenikov na območje Kostela.

