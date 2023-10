Utrujeni uradniki, nizke plače, dolge vrste

V Delavski svetovalnici zaradi slabih razmer na Upravni enoti Ljubljana pozivajo načelnico in ministrstvo za javno upravo k takojšnjemu ukrepanju. Zaradi slabih pogojev dela in prenizkih plač ni dovolj zaposlenih, število vlog se povečuje in zaostanki se daljšajo. V primeru neukrepanja zahtevajo odstop ministra in načelnice.