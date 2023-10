Če ste vstali zgodaj zjutraj in si želeli ogledati motociklistično dirko razreda GP iz Avstralije, ste vstali zaman. Zaradi napovedanega slabega vremena so jo namreč izpeljali že dan prej, sprintersko dirko pa so odpovedali. Prešerno nasmejan deželo tam spodaj zapušča Johann Zarco (Ducati-Pramac). Ne samo zato, ker je zmagal, temveč ker je to bila njegova prva zmaga v kraljevskem razredu in predvsem zmaga, ki je ni pričakoval. »Res se dobro počutim. Kar težko verjamem, da sem zmagal. Toliko dirk sem že odpeljal, pa nikoli nisem bil najhitrejši. Želim jokati, a ni pravi trenutek za solze,« je bil vidno zadovoljen 33-letni Francoz. Razlog za veselje pa je imel tudi Italijan Francesco Bagnaia (Ducati). Aktualni svetovni prvak je bil drugi, kar pomeni, da ima štiri dirke pred koncem 27 točk prednosti pred Špancem Jorgejem Martinom (Ducati-Pramac). Slednji je bil tokrat peti.

Dirka je bila zelo razburljiva. Zarco je s prehitevanjem v zadnjem krogu ugnal Martina, ki je sicer začel s prvega startnega mesta in nato vodil 26 od 27 krogov dirke, nato pa je imel težave z mehkejšo pnevmatiko na zadnjem kolesu in je nazadoval na peto mesto. Večina ostalih dirkačev je imela srednjo trdoto pnevmatik, ki imajo daljši rok trajanja. Tako je do prve zmage v najmočnejšem razredu prišel Zarco, Bagnaia pa je zaostal 0,201 sekunde. Prva peterica je ciljno črto prečkala v razmaku dobre sekunde, vsi ostali so zaostali več kot osem sekund. Mladi, komaj 25-letni Italijan Fabio Di Giannantonio (Gresini), je s tretjim mestom prvič stopil na zmagovalni oder. Lanski zmagovalec dirke na otoku Phillip Alex Rins se je pred kvalifikacijami odločil, da zaradi bolečin v nogi, ki jo je zlomil pred štirimi meseci v Italiji, ne bo nastopil.

»Presenečen sem bil, ko sem videl, da je Martin začel zaostajati, obenem pa sem čutil, da se zame pripravlja nekaj velikega. Prvič sem ciljno črto dirke prečkal prvi, čustva so bila izjemna,« je še dejal Zarco, za katerega je bila to že 120. velika nagrada v karieri. Dobre volje je bil tudi prvak Francesco Bagnaia, ki je po drugem mestu zadovoljen dejal: »Dirka je bila dolga in zelo težka. Za trenutek me je ob koncu zaskrbelo, ampak ko sem pogledal nazaj ob zaostajanju zaradi težav s pnevmatiko, sem videl, da se je Martin 'zataknil' v skupini precej zadaj, zato sem bil pomirjen. To samo kaže, kako hitro se lahko pripetijo težave. Dan za obrambo naslova, kar se mene tiče, je bil dober, ampak ostajam z nogami trdno na tleh.«

Da so dirko z nedelje prestavili na soboto, ni nič čudnega, saj so bili na otoku Phillip, ki leži na južni konici Avstralije, napovedani dež in sunki vetra tudi do 65 kilometrov na uro. »Zaradi vse slabših vremenskih razmer nismo več mogli zagotoviti varnih razmer za dirkače na stezi,« so dejali organizatorji. Naslednja dirka bo konec prihodnjega tedna na Tajskem.

