Kot je danes objavila Uprava RS za zaščito in reševanje, so gasilci 69 gasilskih društev zaradi vetra v soboto posredovali v 119 dogodkih. Večinoma so odstranjevali podrto drevje in prekrivali poškodovana ostrešja objektov.

V Vrholah pri Laporju so medtem zavarovali kraj dogodka in prekrili zemeljski plaz v velikosti okoli 200 kvadratnih metrov.

Agencija RS za okolje je zaradi spremenjenih odtočnih razmer ob vodotokih in nevarnosti proženja zemeljskih plazov sicer izdala posebno vremensko napoved za območje Gorenjske, Savinjske in Koroške regije.

Danes bo deloma sončno s spremenljivo oblačnostjo. Možne bodo posamezne krajevne plohe, lahko tudi zagrmi. Pade lahko do 10 milimetrov, krajevno do 15 milimetrov padavin. Pihal bo jugozahodni veter. V ponedeljek bo sončno z jutranjo meglo. Čez dan bo pihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo okoli 10, popoldanske od 15 do 19 stopinj Celzija.