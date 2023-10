Direktorica Sončnega Kanina Manuela Božič Badalič je na sejo občine Bovec prinesla košček žičnice, sornik, ki je kriv, da Kanin danes stoji. Poškodbe na njem so, je prepričana, posledica tega, da linije štiri leta, to je med letoma 2016 in 2020, niso mazali. Pregled, ki so ga na dveh kolesnih baterijah dveh stebrov opravili ta teden, je razkril, da so na čepih nosilcev koles obrabne poškodbe, ki po mnenju strokovnjakov na Zavodu za gradbeništvo niso dopustne in so posledica slabega vzdrževanja.

Obratovanje smučišča brez dostopne žičnice logistično nemogoče

Na Zavodu za gradbeništvo so v preliminarnem sporočilu (uradni dokument bo izdan prihodnji teden) direktorici sporočili, da bi po njihovem mnenju morali opraviti pregled vseh čepov na vseh stebrih, teh je 52, vse elemente pa zamenjati z novimi originalnimi rezervnimi deli. »Kaj to pomeni za zamenjavo: fizično težaško delo, vse demontirati, pregledati, počakati na pregled Zavoda za gradbeništvo, ponovno namestiti. To je za tri mesece dela ob lepem vremenu. Koliko to stane, še ne znam povedati. Po vsem tem lahko zaključimo, da krožno-kabinska žičnica v tej zimski sezoni ne more obratovati,« je zaključila. Dodala je, da obratovanje smučišča brez krožno-kabinske žičnice, ki je dostopna žičnica, logistično nemogoče. »Na Kaninu nimamo vode, nimamo rezervoarjev, da bi lahko naenkrat prepeljali dovoljšnje količine goriva. Lahko bi se zmenili za sodelovanje z Italijani, a to pomeni spremembo vseh protokolov, razdelitev stroškov...,« razmišlja in predlaga, da se smučišča čez zimo ne zapusti povsem, da ostanejo na njem zaposleni ljudje, ki bodo skrbeli, da sneg ne uniči opreme in da nepridipravi ne izropajo postaj, kot se je to zgodilo ob zaprtju smučišča leta 2013. »To je eden izmed planov B, na katere je potrebno računati v tej zimi,« je jasna.

Prišla z obljubo, odšla brez pojasnil

Za nastalo situacijo je Manuela Božič Badalič s prstom pokazala na direktorja in vodje obratovanja, ki so v letih med 2016 in 2020 vodili Kanin. Sama je vodenje prevzela marca 2020 in zagotovila, da so od tedaj naprej naprave mazali redno. Obregnila se je tudi ob delovanje nadzornega sveta Sončni Kanin, ki je zahtevala revizijo poslovanja zavoda za tri leta nazaj, prejšnji teden pa podprl tudi njeno razrešitev. Prepričana je, da je predvsem delovanje predsednika nadzornega sveta Marka Gorjanca nestrokovno in da je nadzorni svet s svojimi sklepi presegel svoja pooblastila. »Pred tremi leti sem prišla na Kanin z obljubo in upanjem v nov Kanin. Sicer ne bi prišla. Danes ni obljube, še manj novega Kanina, tudi upanja ne več, danes je le pljuvanje počez in podolgič čez mene in čez Kanin,« je direktorica zaključila svoj govor in Kaninu zaželela srečo, nato pa sejo zapustila in na vprašanja svetnikov ni odgovarjala. Svetniki so to sprejeli z neodobravanjem in obsojanjem, prav tako želijo slišati tudi mnenje prejšnjih direktorjev, ki jih je sedanja direktorica obtožila neustreznega vodenja.

»Naša glavna skrb, ob vsaki seji, maja, aprila, junija..., je bila, ali so na Kaninu pripravljeni na obratovanje. Vsakič smo dobili direktoričina zagotovila, da so pripravljeni. Kje smo sedaj – Kanin je zaprt, zaradi več razlogov, po mnenju nadzornega sveta pa predvsem zaradi neskrbnega in malomarnega delovanja poslovodstva,« je na seji dejal predsednik nadzornega sveta Marko Gorjanc. In čeprav je bilo s sedežev več svetnikov slišati, da bodo zamenjavi direktorice dali svoj glas, so ti naposled z enim glasom za več kot proti predlagali, da Komisija za imenovanja in mandatna vprašanja zaradi očitanih prekoračitev pooblastil razrešili predsednika nadzornega sveta Sončnega Kanina. Ali bo to komisija tudi storila, bo jasno v prihodnjih tednih. N