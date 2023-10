Nekaj dni kasneje je javnost »navdušil« še z eno izjavo, ki jo je dal na srbski nacionalni televiziji RTS, ko je govoril o gnečah na cestah. Med drugim je kritiziral veliko število avtomobilov, ki se vozijo po Beogradu, in pri tem pripomnil, da je, ko se je vozil po mestu, opazil, da je v vsakem avtu samo po ena oseba oziroma voznik.

»Bodite pozorni, koliko imate voznikov, ki so sami v avtu. Enkrat, ko sem se vozil sam, sem jih štel. Nisem našel avta, v katerem je bilo več voznikov. Vse to so objektivni problemi... «, je rekel. Voditeljica ga je prekinila in dejala, da je pravzaprav rekel, da se je, ko je štel avtomobile, vozil sam. »Pravite, da ste se vozili sami in šteli, koliko ljudi je bilo samih?« je vprašala.

Beograjski župan je z obrazno mimiko, ki je postala viralna, odgovoril na vprašanje, z besedami pa se je še nekoliko bolj zapletel, ko je začel pojasnjevati, da se ni vozil sam, a se je obenem vozil sam. »Vozil sem se v avtu. Po spletu okoliščin me je vozil voznik, ravno ko sem se peljal sam,« je dejal.