Šarec nas je vzel preresno

Prejšnji teden smo v tej rubriki ugotavljali, da ima vlada težave z iskanjem ministrov, in Robertu Golobu predlagali, da izbor opravi kar prek edinstvenega resničnostnega šova z naslovom Slovenija ima ministra. No, pa je vrag vzel šalo in je obrambni minister Marjan Šarec čisto resno objavil razpis za izvedbo, ja, uganili ste, resničnostnega šova Slovenija ima vojaka. Naš zvesti bralec nam je poslal prijazen opomin, naj bomo v prihodnje pazljivejši pri objavljanju trapastih idej, ki jih potem naši vrli politiki kakopak vzamejo zares in se jim, kdo bi jih razumel, sploh ne zdijo trapaste. »Ponovno naprošam redakcijo N. N., da preneha politikom omejenega dosega servirati 'gen-i-alne' ideje. Tako ste v tej cenjeni rubriki najavili resničnostni šov Slovenija išče ministra kot nekaj, kar se nikoli ne bi smelo zgoditi. A kaj, ko rubriko pozorno bere tudi minister Šarec, ki je prišel na idejo o resničnostnem šovu Slovenske vojske. Potrebovali bomo ministrstvo za obrambo pred komikom, ki ni razumel ironije in absurda in je vašo šalo peljal malo predaleč,« nam je pisal bralec.