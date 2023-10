Ob rojevanju nove države smo z večinsko voljo ustavno zaščitili tudi dekleta in žene, ki bi jih zmoglo življenje pahniti v grozljivo odločitev, da prekinejo nosečnost. Po mojem so dekleta, ki so te zastavice pulila, branila to odločitev ter tako tudi one izrazile svojo pravico, da mislijo drugače. Spontano, ne naščuvano, ne s pripravljenimi zastavicami in zloveščo vsebino vnaprej pripravljenih plakatov. Niso si privoščila udobja, da bi bila tiho.

Lahko me še tako zmerjate z levičarjem in pravnim analfabetom, moj razum in čustva so na njihovi strani. Izražala so podporo že priborjenim pravicam. Po preteklosti mi je dišalo od drugje.

Josip Meden, Ljubljana