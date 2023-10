Odziv Združenja delodajalcev, Gospodarske, Trgovinske in Obrtno-podjetniške zbornice ter Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov:

»Ne pristajamo, da se v Državni zbor posredujejo predlogi novele, ki predhodno niso bili usklajeni med vlado in obema socialnima partnerjema. Le ti namreč predvsem za delodajalsko stran prinašajo številne nove finančne in administrativne obremenitve. Zakon o delovnih razmerjih je namreč temeljni zakon, ki ureja razmerja med delodajalci in delavci, zato so le spremembe, sprejete v soglasju med obema partnerjema in vlado tiste, ki bodo dolgoročno vzdržne in bodo koristile tako zaposlenim kot delodajalcem. Glede na neuspešna usklajevanja v zadnjih dveh dneh pričakujemo, da bo vlada kot odgovoren partner sprejela novelo ZDR, ki bo vsebovala zgolj strogo implementacijo direktiv (v izogib kaznim) ter usklajene kompromisne predloge med vlado in obema socialnima partnerjema.«