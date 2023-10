Kot smo poročali, spreminjanje zakona o delovnih razmerjih ob robu neuspešnih pogajanj s socialnimi partnerji postaja igra živcev, saj mora Slovenija najkasneje do 15. novembra zakon novelirati vsaj z evropskima direktivama. V nasprotnem primeru ji grozi kazen evropske komisije. Minister za delo Luka Mesec naj bi o vsebini sprememb spregovoril že včeraj, a izjave za javnost nazadnje ni bilo. Po naših informacijah naj bi se na vladi sedaj vendarle zedinili, kakšne spremembe bodo poslali v parlament. Več naj bi bilo znanega danes po seji vlade.

Mesec se sicer z nezadovoljnimi predstavniki delodajalcev in sindikalisti redno sestaja od ponedeljka. Vlada Roberta Goloba je ob prevzemu oblasti napovedala, da bo na tem področju izpeljala korenite spremembe. Osnutek novele je spisala konec prejšnjega leta, o njem so zatem potekala pogajanja na Ekonomsko-socialnem svetu. V vladi so si obetali dogovor najkasneje do poletja. Načrt se ni udejanjil.

Razmere je še zaostrila junijska poteza ministrstva za delo. V javno obravnavo je dalo neusklajen predlog novele. Med drugim je uvajal pravico do prostovoljnega štiri- ali šesturnega delovnika, pravico do odklopa in do 48-urnega počitka. Uvajal je zakonske spremembe, ki omejujejo prekarno delo in izboljšajo varnost delavskih predstavnikov, prav tako naj bi preprečeval zlorabe na področju podajanja pisnih opozoril pred odpovedjo. Novela zakona bi še izenačila delovnopravnih pravic rejnikov in nudila fleksibilnejše možnosti dela od doma. Poleg tega so na ministrstvu predlagali deset dni plačanega dopusta za obdobje, ko žrtve nasilja urejajo zadeve na centru za socialno delo, sodišču in tako naprej.

Delodajalska stran je spremembam nasprotovala. Prejšnji teden naj bi vlada stopila naproti nezadovoljnim delodajalcem. Po neuradnih informacijah naj bi sledila njihovemu pozivu, da naj se zakonodaja dopolnili zgolj z evropskima direktivama, ki ju mora Slovenija uvesti najkasneje do 15. novembra. Direktivi uvajata pet dni neplačanega oskrbovalskega dopusta ter pravico delavca predlagati spremembo pogodbe o zaposlitvi za določen čas v pogodbo za nedoločen čas. Sindikalisti so bili ogorčeni, predsednik konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj je vladi očital, da se je postavila na stran delodajalcev in kapitala. Sledila so omenjena dodatna pogajanja.