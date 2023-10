Tovornjak na štajerski avtocesti prebil ograjo, nastajajo zastoji

Nekaj čez 13. uro je na štajerski avtocesti prišlo do prometne nesreče, zaradi katere sta med priključkoma Domžale in Šentjakob zaprta prehitevalna pasova v obe smeri. Po navedbah portala 24ur.com je tovornjak prebil zaščitno ograjo. Po prvih informacijah v prometni nesreči ni bilo poškodovanih. Ker promet poteka po voznem in odstavnem pasu, so pričakovani daljši zastoji.