»V ožjem izboru so dva do trije trenerji, imamo tudi rezerven opcije. Novi trener naj bi ekipo prevzel v četrtek, predstavili ga bomo v petek,« je povedal direktor kluba Igor Barišić. Potrdil je, da so se pogovarjali z Nemcema Miroslavom Klosejem in Felixom Magathom. »Žena Kloseja je prijateljica moje žene in smo bili na večerji. V Münchnu sta naš predsednik Delius in Magath soseda. S Slovencema Slavišo Stojanovićem in Dejanom Grabićem ni bilo nobenih pogovorov. Ponujenih je bilo veliko imen,« je dodal Barišić in potrdil, da sta bila na seznamu želja tudi Hrvat Igor Bišćan in Urugvajec Gonzalo Garcia. »Naš načrt je, da bi bil novi trener izkušeno ime iz tujine, ki bi z energijo dvignil ekipo. Razlogov za menjavo Henriquesa je bilo več. Želeli smo si nekaj novega,« je dodal športni direktor Goran Boromisa. Barišić je na veliko presenečenje okrcal še igralce, da nekateri na igrišču ne dajejo tistega, kar od njih pričakuje vodstvo. Olimpijo v soboto čaka derbi Ljubljanske kotline z Domžalami in prihodnji četrtek tekma konferenčne lige s Klasksvikom na Ferskih otokih.