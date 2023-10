Igrače, kabli, elektronske cigarete, električne zobne ščetke, brivniki, telefonske slušalke in drugi gospodinjski pripomočki vsebujejo kovine, kot so litij, zlato, srebro in baker.

Zaradi njihove ključne vloge v vse bolj razširjeni zeleni industriji, kamor sodi tudi proizvodnja baterij za električna vozila, se bo povpraševanje po teh surovinah še povečalo, je med tednom objavljeno poročilo agencije ZN UNITAR povzela francoska tiskovna agencija AFP.

Samo v Evropi naj bi se po napovedih povpraševanje po bakru do leta 2030 povečalo za šestkrat. Razlog je njegova povečana uporaba pri obnovljivih virih energije, komunikaciji ter v vesoljskem in obrambnem sektorju.

Ker elektronskih naprav ne recikliramo oz. se na njih »nabira prah«, je veliko pomembnih surovin spregledanih, so izpostavili v poročilu.

Študija je med drugim ugotovila, da se vsako leto zavrže 844 milijonov elektronskih cigaret, kar ustreza teži šestih Eifflovih stolpov. Lani se je glede na raziskavo zavrglo za 950 milijonov kilogramov kablov, ki so vsebovali baker, ki bi ga bilo mogoče reciklirati. S takšno količino kablov bi 107-krat obkrožili Zemljo, je poročilo povzela AFP.

V Evropi se reciklira 55 odstotkov električnih in elektronskih odpadkov, medtem ko svetovno povprečje znaša 17 odstotkov.