Ob načrtovanju državnega proračuna za leti 2024 in 2025: Proračunska katarza

Slovensko državno blagajno čaka katarza. Leta 2019 je imela še 263 milijonov evrov plusa, naslednje leto pa je covid-19 zaustavil gospodarsko dejavnost, deficit v tej blagajni je eksplodiral na okoli 1,5 milijarde, v letu 2021 celo na 2,9 milijarde evrov, se vrnil v letu 2022 na 1,5 milijarde, potem pa smo očitno dobili občutek, da je deficit nekaj normalnega, saj so vladni načrtovalci za leto 2023 s prevelikimi očmi načrtovali kar pretiranih 2,9 milijarde evrov deficita. Ampak razmere so se čez noč spremenile in že davno pred tem smo vedeli, da bomo morali proračun države v kratkem radikalno očistiti. Potem pa so nas k temu prisilile še poplave. Teh pa tudi ekonomisti nismo znali napovedati. So jih pa napovedovali drugi, saj bi lahko vedeli, da za pandemijami, potresi, sušo, požari, vojnami pridejo še poplave.