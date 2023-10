Niste verodostojni

In smo dobili še javno molitev Katoliške mladine na ljubljanskem Kongresnem trgu. Se hecate? V Sloveniji je število cerkva in kapel 2901, mar jih ni dovolj? Zakaj ta šov, vulgarno razvrednotenje molitve, ki je intimna, ponotranjena izkušnja božanske prisotnosti, Absoluta? Vam nista zadoščala instalacija z zastavicami za nerojene otroke v parku Zvezda ter Pohod za življenje na Prešernovem trgu zoper splav in evtanazijo? Ščitite rojstvo in smrt ter se zavzemate za vsako življenje, četudi je trpinčeno, pohabljeno in že odmrlo. Kaj pa vmes med rojstvom in smrtjo? Je v vas enako zagnana skrb do živečih?