Mama se je smejala in pozabila na hčerino napoved vse do leta 2004, ko se je Sylvia, povsem mestno dekle, res poročila z mladim možem iz te pokrajine in postala kmetica. Najprej je na organski način vzgajala zelenjavo za svojo družino, ko pa je ugotovila, da vsega ne morejo porabiti, je začela pridelano prodajati. Njen konjiček se je spremenil v posel in začela je oskrbovati nekaj družin v Nairobiju, ki so cenile živila, pri katerih niso uporabljali ne pesticidov ne umetnih gnojil. Ideja se je prijela in danes ima Sylvia veliko kmetijo z imenom Sylviina košara, na kateri organsko prideluje živila, ki jih prodaja po spletu. Zaposlenih ima deset ljudi, hkrati pa svoje znanje iz organskega kmetovanja posreduje drugim kmetom, ki bi radi začeli pridelovati živila na tak način. Vsekakor jo štejejo med pionirje, kajti v Keniji večina kmetov še uporablja pesticide in vse kemične strupe, ki jih je mogoče dobiti na trgu, zato da bi na konvencionalen način obranili in povečali svoj pridelek. Med drugim tudi strupe, ki so v Evropski uniji že davno prepovedani, pa jih evropski koncerni v Afriki, kjer te prepovedi ne veljajo, še vedno prodajajo.