Kot smo pisali letos pomladi, je urad za preprečevanje pranja denarja v času tretje Janševe vlade konec leta 2021 na podlagi kratke anonimke bankam poslal zahtevo za vpogled v 195 transakcijskih računov 107 fizičnih oseb in podjetij – celo za petnajst let nazaj. Z vprašanjem, ali je pri tem spornem brskanju po računih za tedanjo oblast zanimivih posameznikov šlo tudi za kaznivo dejanje, sta se nato ukvarjala policija in tožilstvo.

Nacionalni preiskovalni urad (NPU) je po poročanju medijev zaradi suma zlorabe uradnega položaja kazensko ovadil Damjana Žuglja, direktorja urada za preprečevanje pranja denarja v času vlade Janeza Janše, poroča portal 24ur.com. Ovadeni bi naj bili tudi njegovi najtesnejši sodelavci. Grozilo bi jim naj do tri leta zapora.

Na Policiji so potrdili, da je NPU podal kazensko ovadbo zaradi zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic, imen konkretnih oseb pa zaradi varstva osebnih podatkov niso razkrili. Več bo znanega jutri, ko je ob 11. uri sklicana novinarska konferenca, ki jo bomo spremljali v živo.