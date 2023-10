Bageristi niso navili cen na račun ujme

Župani najbolj prizadetih občin v en glas zatrjujejo, da bageristi, ki upravljajo najtežjo mehanizacijo, niso navili cen strojnih ur, niti ne zaznavajo povišanih cen gradbenega materiala. Res pa so intervencijska dela specifična, zato so od 10 do 20 odstotkov višje cene po mnenju županov povsem upravičene.