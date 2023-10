Danes 26-letni Stefan Cakić, ki je zaradi uboja igralca, 44-letnega Gašperja Tiča v zaporu na Dobu prestal že več kot šestdeset odstotkov zaporne kazni, imel pa je tudi že proste izhode, si je po naših podatkih danes ponoči v zaporu sodil sam. Zakaj naj bi si vzel življenje, za zdaj še ni znano, odgovor Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij še čakamo. Cakiću, ki je bil na ljubljanskem okrožnem sodišču sprva obsojen na osem let in šest mesecev zaporne kazni, ker je 18. junija 2017 v stanovanju na Trubarjevi cesti v Ljubljani z nožem večkrat zabodel znanega in priljubljenega igralca, je višje sodišče v Ljubljani kazen zvišalo. Oktobra 2018 je bil zaradi uboja igralca pravnomočno obsojen na 10 let zapora, kazen je prestajal v zaporu na Dobu, in sicer že na polodprtem oddelku, kjer vlada milejši zaporniški režim.

Preberite še:

Pokojni Gašper Tič pred vstopom v taksi rekel: »Ta tip me bo še ubil.«

Obtoženi morilec Gašperja Tiča na zatožno klop

Uboj Gašperja Tiča: Stefan Cakić v zapor za osem let in šest mesecev

Osumljeni uboja je igralca zabodel vsaj enajstkrat

In memoriam - Gašper Tič

Imel je občutek spolne zlorabe

»Priznam, da sem jaz s tistim nožem, ki sem ga pozneje izročil policistom, prizadejal poškodbe gospodu Tiču. Ne morem pa priznati krivde, ker bi to pomenilo, da sem si želel, da umre,« je že pol leta po dogodku na sodišču, kjer so mu sodili, v svojem zagovoru zatrjeval Cakić. »Bila je zelo čustvena noč, spomnim se le še dogajanja v Box baru tisto noč, kjer sva bila z Gašperjem, potem so v glavi samo slike. Ko sem se ozavestil v stanovanju, sem imel občutek spolne zlorabe, kot da mi je nekdo vzel dostojanstvo ... in spet naslednja slika, Gašper z nožem v rokah ... in nova slika - jaz, ves krvav, počutil sem se umazano, vendar ne od krvi, temveč v sebi, slišal sem krike, kot da nekdo umira, dišalo je po smrti ... in nova slika, ko se umivam v kopalnici in grem iz stanovanja in prosim za pomoč,« je v svojem zagovoru na sodišču povedal Cakić.

Dejanje je močno obžaloval, spominjal pa se ga je le po določenih slikah v glavi. V izreku sodbe na okrožnem sodišču je sodnik Ciril Keršmanc poudaril, da je bil obtoženi spoznan za krivega uboja Tiča, ki ga je storil v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti zaradi kombinacije zaužitega alkohola in kokaina ter osebnostne motnje in njegovega »zmotnega mišljenja glede odvisnosti od vplivnih ljudi« ter infantilnosti (otročjega, nezrelega vedenja). Cakić je Tiču vzel življenje v njegovem stanovanju v Ljubljani, v Trubarjevi ulici. S kuhinjskim nožem mu je povzročil 17 vbodnih ran, od tega sta bili dve, v pljuča in vranico, smrtni. Dejanje je obtoženi storil v bistveno zmanjšani prištevnosti, v delnem afektu, senat pa ni dvomil, da je med Tičem in Cakićem v stanovanju prišlo do prostovoljnega stika spolne narave in da sta bila oba pod vplivom alkohola in kokaina.

Bil je stroj za ubijanje

Nad sodbo sta se pritožila tako tožilstvo kot obramba. Tožilko Tamaro Gregorčič je zmotila prenizka kazen. Predlog o izreku 12 let zapora je argumentirala, češ da je prvostopenjsko sodišče pri odmeri kazenske sankcije premalo upoštevalo dejstvo, da je obtoženi želel vzeti življenje oškodovancu. »Ko ga je zabadal z nožem, bi si namreč vmes lahko premislil, a si ni. Obtoženi je res šel komaj polnoleten v francosko tujsko legijo, vendar potem je bil izurjen, da komu vzame življenje, bil je izurjen stroj za ubijanje,« je dejala na pritožbeni seji pretekli mesec. Cakićev odvetnik Gorazd Fišer pa se je pritožil zaradi bistvenih kršitev določb kazenskega postopka, ki naj bi jih bilo storilo prvostopenjsko sodišče. Izpostavil je, da se je po njegovem mnenju med njegovim klientom in igralcem nekaj dogajalo, zaradi česar se je Cakić počutil ogroženega. Zato je predlagal, da višje sodišče sodbo ali razveljavi in jo vrne v ponovno sojenje ali Cakiću izreče nižjo kazen. Za višje sodnike je bila bolj prepričljiva tožilka, zato so Cakiću zvišali kazen.