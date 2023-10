Predsednik Evropskih olimpijskih komitejev (EOC) Spiros Kapralos je na generalni skupščini v Istanbulu napovedal, da bodo nagrado, namenjeno najboljšima športnikoma evropskih iger, poimenovali po Kocijančiču. O prejemniku oziroma prejemnici tega novega priznanja bo odločala komisija športnikov EOC.

Kocijančič je bil dolgoletni športni funkcionar. Od leta 1991 do 2014 je opravljal šest mandatov predsednika slovenskega olimpijskega komiteja. Bil je tudi nekdanji predsednik slovenske in jugoslovanske smučarske zveze, opravljal je tudi funkciji podpredsednika Mednarodne smučarske zveze in podpredsednika ter kasneje predsednika EOC.

Generalne skupščine, ki se je končala v soboto, se je udeležili tudi predsednik OKS Franjo Bobinac skupaj z ekipo.

»Predsednik Janez Kocijančič je bil izjemen človek in velik športni navdušenec, ki je znal s svojim nasmehom in z veseljem do športa, iskrenostjo in iskrivostjo, zlesti pod kožo vsakemu, ki mu je prekrižal pot,« je ob tem poudaril Bobinac.

»S svojim znanjem in prijateljskimi vezi, ki jih je gojil skozi svojo celotno kariero kot športni funkcionar, je postavil Slovenijo na športni zemljevid sveta. Njegova dolgoletna prizadevanja so obrodila sadove, ki jih gojimo in razvijamo še danes. Nagrada Janeza Kocijančiča pomeni izjemen poklon mojemu dragemu prijatelju in mentorju. Vsem prejemnikom in prejemnicam nagrade želim, da jih le-ta še naprej navdihuje in motivira na njihovi športni in življenjski poti. Tako kot je Janez navdihoval in navdihuje vse nas še danes,« je dejal Bobinac.