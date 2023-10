Prvi večer modnega dogodka je odprl sestrski duo M.Fiction s futuristično kolekcijo Na Luno in nazaj, s presenetljivo uporabo različnih materialov in prepoznavnimi detajli. Timotej Bistan, ki je sledil, je v kolekciji 2850.30 drzno združil ekstravaganco in mainstream. Družinsko podjetje Pletenine Špenko je s kolekcijo Factory Girl pletenine povzdignilo na novo raven. Kolekcijo Psihopomp blagovne znamke Aprilianearthling Maje Đuranovič sta, kot je dejala, navdihnila Ljubljanica in Ljubljansko barje. Podobo modelov so dovršila očala slovenske blagovne znamke Sossa Eyewear, ki navdih prav tako črpa iz narave. Tanja Uvera je s kolekcijo Beautiful people v modo in njene značilne pletenine prenesla punk subkulturo. Presenetila je tudi z zanimivim izborom modelov, raperja Emkeja pa je na modno brv poslala oblečenega v krilo.

Zvesti sebi, ne le trendom

Tokratni Ljubljanski teden mode (LJFW) sicer navdušuje tudi z zanimivimi sodelovanji. Sanija Reja Aske x Sofianogard so se predstavili s kolekcijo Take a chance on me or Frida goes out. Ta je poklon stilu, ki izraža zvestobo sebi, ne le trendom, kar je še eden od temeljev trajnostne mode. Prvi večer Ljubljanskega tedna mode je zaključila Nika Ravnik s kolekcijo Laluli, ki jo je kreirala z uporabo metode zero waste in izrazito skrbjo za planet. »Nisem še zbrala vseh vtisov,« je povedala. »A zelo sem zadovoljna z odzivi publike. Bilo pa je tudi precej manj hektično kot po navadi. V primerjavi s prejšnjimi edicijami prav sproščeno.«

Drugi dan modnega dogodka je javnost spoznala deset edinstvenih pristopov, za katerimi stojijo inovativni in trajnostno ozaveščeni ustvarjalci. Večer je tako z modno revijo odprla Ana Jelinič. Romantično kolekcijo Eternity nežnih odtenkov odlikujejo edinstveni detajli. Sledila je modna revija Tanje Zorn, ki je za letos ustvarila kolekcijo, nabito s čustvi. Oserose v kolekciji Serenissima prisega na kakovost in kot material pri strukturiranih plaščih, oblekah in hlačah uporablja kašmir in volno. Lightness Collection pa je kolekcija, pod katero sta se podpisali Mojca Celin in Petra Selan, ki ustvarjata pod imenom Akinoracelin. Renata Bedene je v kolekciji Zgodbe so past spet združila likovno znanje in različne materiale ter tehnike in se tokrat osredotočila na kolažiranje. MC X Medle nagovarja ženske, da pokažejo svobodnega duha in drznost s pariškim šikom, moškimi kroji in živahnimi barvami, ki poudarjajo individualnost in samozavest. Tudi Julija Kaja Hrovat se je pri Kaosu znova zatekla v staroslovanska verovanja in mitologije ter tako združila tradicijo in oblikovanje. 04Selekcija je kolekcija, ki jo je predstavila Natasahrupic. Drugi večer modnega dogodka se je zaključil z Witches of sisterhood by Janja Videc.

Trajnostno naravnana moda

V sredo zvečer so prvi na modno brv stopili modeli, ki so predstavili kolekcijo Formerly Known Objects Tanje Vidic. Dejan Petrović je za Princederosenoire ustvaril kolekcijo Kintsugi in pri izdelavi uporabil načela te istoimenske starodavne japonske tehnike. Aemona je slovenska modna znamka, ki združuje digitalno in fizično modo. V kolekciji Umbra je združila različne teksture, subtilne senčne motive in poudarila harmonijo med nasprotji. Milan Gačanovič se je v kolekciji Human Collection osredotočil na estetiko dovršenih krojev in glamurja s poudarjenim povratkom h klasični eleganci v modi. Patricia Pie v kolekciji New Elegance združuje eleganco kostimskega stila s sodobno inovativnostjo, poudarja trajnost in umetniški pristop ter ponuja unikatno modno izkušnjo. Barbara Vrbančič še naprej ostaja zvesta ročni tehniki in vintage navdihu, ki ju nadgradi in reinterpretira v sodobne, trajnostne urbane oblačilne kose ali projekte. Future Youth je kolekcija blagovne znamke Kiss the Future. Kolekcija je izdelana iz nerabljenega blaga in izraža distopične in utopične elemente, ki nas spomnijo na našo preteklost, sedanjost in prihodnost. Matic Veler se je pri ustvarjanju oblačil naslonil na preteklost, vir navdiha pa so bili kontrasti med mehkobo in brutalnostjo.

Oblikovalci dobro izkoristili svoj čas

Zadnji dan modnih revij je sicer postregel s kar nekaj vrhunci: od rapanja do flamenka, od sodelovanj do obletnic. Sarivalenci je v kolekciji Marie Antoinette in an office za pomlad/poletje 2024 v eno zlila dve nasprotji – prekipevajoči rokoko in pisarniško uniformiranost ter ustvarila edinstveno campy kolekcijo. Volja se s kolekcijo Vsakih pet let širi na področje ženske mode. Ustvarjalca Nejc Šubic in Sonja Tomič pa pri svojem delu ostajata zavezana trajnosti. Za znamko MNKCL stoji Monika Colja, ki je v kolekciji Fragile 29 poudarila tekstil in tisk. Made in Anselma se je predstavila z Ostanki, kolekcija pa je bila narejena iz materialov, ki so bili uporabljeni za oblikovanje drzne, a hkrati nostalgične kolekcije. Na odru je osupljivo predstavo prikazala Masaya v oblačilih Tie Kraševec, presenetljiva je bila tudimodna revija oblikovalke Anje Medle. Kolekcijo Twighlight oblikovalke Dušice Županjac pa zajema bistvo tihe lepote. Nežni odtenki in natančne oblike se usklajujejo, da ustvarijo platno prefinjene razkošnosti. Almira Sadar in Petja Zorec sta svoje kreativne zamisli prepletli v kolekciji Spletke. Maja Štamol je predstavila Dialog, dodatke, nakit h kolekciji pa je ustavila njena hči Žani Luisa. Kar tri desetletja ustvarjanja pa je na modni reviji prikazala znamka Draž, ki s kolekcijo Cvetni prah ostaja zavezana istim načelom: nadzorujejo celoten proces, od materialov in oblikovanja do ročne izdelave. Vse kaže, da so leto in pol odsotnosti ljubljanskega modnega dogodka izkoristili tudi oblikovalci in v tem času ustvarili močne in izrazne kolekcije. »Te bodo našle kupce in nove oboževalce, kar je na koncu tudi cilj tega dogodka. Po zaključenem showroomu jih bomo prodajali tudi v naši trgovini, ki bo odprla vrata v Centru Rog na Petkovškovem nabrežju do konca oktobra. Otvoritev bomo združili s podelitvijo nagrad LJFW WOW za najboljše kolekcije,« je ob koncu povedala Melinda Rebrek, izvršna producentka Ljubljanskega tedna mode.