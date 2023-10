Kaninska saga, drugič

Da bo kaninska krožna kabinska žičnica nekega dne odslužila, ni zgolj možen scenarij, temveč iz dneva v dan večja verjetnost. Obstoj Kanina visi na pajčevinasti nitki že dvajset let in hkrati Bovcu okoli vratu kot težek mlinski kamen. Zato je naravnost smešno, da omedlevamo ob novici, da je inšpektor petdesetletno gospo do nadaljnjega zapečatil. Pa čeprav zaradi papirnatega zapleta.