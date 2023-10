#intervju Stanka Golob, antikvarka: Mi smo detektivi, fizikalci, trgovci, zgodovinarji...

Stanko Golob poznajo vsi, ki so že kdaj zavili v Trubarjev antikvariat. Pa tudi tisti, ki se ob nedeljah v Ljubljani radi sprehodijo po bolšjem sejmu med knjigami. Kot oseba, skrita med policami, gradi identiteto Ljubljane ter bogati slovenski knjižni arhiv. V Trubarjevem antikvariatu dela že več kot štirideset let. Brez računalnika in le s pomočjo spomina ve za vse knjige, kje so, kako jih najti in katerega leta so izšle. Je nenadomestljiv člen, brez katerega Trubarjevega antikvariata danes morda ne bi bilo več. V Slovenijo je pripeljala knjižne dražbe ter skozi zgodovino svojega raziskovanja odkrila marsikatero redko knjigo. Pod njenim vodstvom je antikvariat prejel medaljo za zasluge, sama pa pravi, da je zanjo delo obsesija in ne več profesija ter da si ne predstavlja življenja brez knjig in prahu.