Delovna skupina za pripravo pokrajinske zakonodaje se je na današnji seji seznanila z odgovori poslanskih skupin na dopis glede pokrajinske zakonodaje, ki so jim ga posredovali v začetku septembra. Iz odgovorov poslanskih skupin so člani delovne skupine razumeli, da »sicer obstaja načelna podpora ideji regionalizacije in uvedbe pokrajin, da pa v trenutni sestavi državnega zbora vsaj v danem trenutku zadostne podpore predlogu uvedbe pokrajin ni«, so zapisali v sporočilu za javnost.

Po njihovih navedbah so poslanske skupine koalicije v odgovoru zapisale, da ustanovitev pokrajin ni njihova prednostna naloga, saj gre za dolgoročen projekt, ki presega obdobje najmanj dveh mandatov, kar potrjuje tudi izkušnja pri izvedbi reforme prve ravni lokalne samouprave. Poslanske skupine SDS, NSi ter italijanske in madžarske narodne skupnosti pa so uvedbi pokrajin izrazile podporo.

Projekt pilotne pokrajine

Člani delovne skupine so na današnji seji potrdili predlog vprašanja vladi glede projekta ene ali več pilotnih pokrajin. Zanima jih, ali vlada podpira projekt ene ali več pilotnih pokrajin in pripravo ustrezne zakonske podlage za njegovo izvedbo. Kot so napovedali, bo vprašanje na naslednjem plenumu državnega sveta svetnikom predstavil vodja delovne skupine Marko Lotrič.

V obrazložitvi vprašanja vladi so izpostavili, da je bila delovna skupina v okviru svojih dosedanjih aktivnosti seznanjena, da se na ministrstvu za javno upravo izvaja raziskovalni projekt, katerega namen je poiskati možnosti za krepitev in profesionalizacijo že obstoječih institucij na ravni 12 razvojnih regij in oblikovanje funkcionalnih regij, ki bi s poudarjeno razvojno funkcijo in s postopnim prenosom pristojnosti lahko prerasle v pokrajine. Pri tem naj bi se na predlog ministrice za javno upravo Sanje Ajanović Hovnik razmišljalo tudi o izvedbi projekta pilotne pokrajine, so pojasnili.

Delovna skupina je po njihovih navedbah projekt pilotne pokrajine ocenila kot dobro izhodišče za uvedbo pokrajin na ravni celotne države, saj bi v okviru projekta pilotnih pokrajin v prehodnem obdobju, torej do vložitve pokrajinske zakonodaje v DZ, lahko dorekli naloge pokrajin in usklajene naloge finančno ovrednotili. Po oceni delovne skupine bi bilo treba predhodno zagotoviti ustrezno zakonsko podlago, pri čemer so člani delovne skupine kot možno zakonsko podlago prepoznali napovedano novelo zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, so še dodali.