Na včerajšnji predstavitvi reprezentanc pod okriljem Smučarske zveze Slovenije (SZS) so bili najbolj na trnih smučarski skakalci in skakalke. Hiteli so z izpolnjevanjem obveznosti, saj jih je po njih čakalo še devet ur vožnje v kombijih do Klingenthala, kjer bo konec tedna finale poletne velike nagrade.

Peter Prevc boljši na treningu kot na tekmi

»Stanje je takšno, kot smo načrtovali. Sestavljajo se stvari glede priprav in opreme, da bomo na treningu na ledeni zaletni smučini imeli takšno raven skakanja, kot si jo želimo pozimi. Glede opreme, ki bo kljub veliko novostim verjetno manj varna, kot je bila v preteklosti, smo porabili veliko časa, da smo odkrili čim več trikov. Drugačna je hitrost na zaletišču in večja ob doskoku. Sprememba je v krivulji in višini leta, največja pa v stabilnosti smuči po odrivu z mize. To so spremembe, s katerimi je treba delati potrpežljivo. A oprema je pomoč, ni pa ključ do rezultata,« je poročal glavni trener moške reprezentance Robert Hrgota.

Slovenski selektor ni kazal znakov zaskrbljenosti, potem ko so minuli konec tedna točke na tekmah v Hinzenbachu osvojili le Anže Lanišek (6. in 14. mesto), Timi Zajc (28. mesto in diskvalifikacija zaradi neustreznega dresa) in Peter Prevc (30. mesto na drugi tekmi), ki se vrača po hudem padcu med svetovnim prvenstvom v Planici. »Pri vseh fantih je raven skakanja visoka, zlasti pri Lanišku in Zajcu. Peter Prevc je na treningu kazal boljše skoke kot na tekmah. Svetovni vrh se širi, konkurenca je še bolj zgoščena, zato vsaka napaka pomeni 20 mest slabšo uvrstitev. Načrt je, da bi sezono začeli udarno,« je dodal Hrgota, ki bo s treningi na ledeni smučini začel konec oktobra v Oberstdorfu in Garmisch-Partenkirchnu. Do 24. novembra, ko bo začetek svetovnega pokala v Kuusamu, bodo vadili v Kranju in Planici. Vrhunca sezone bosta v razmaku mesec dni z novoletno turnejo in svetovnim prvenstvom v poletih na Kulmu.

Anže Lanišek je le nadaljeval tam, kjer je končal lansko sezono. »Začetek oktobra je čas, ko začnejo prihajati pravi občutki, ki jih je treba negovati in nadgrajevati do začetka zime. Čim bolj postaja mraz, boljši so moji skoki. Najbolj pomembno je, kako močen bom v glavi in prepričan v svoje sposobnosti. Sproščenost je tista, ki prinaša najdaljše skoke. V Hinzenbachu sem na drugi tekmi, ko sem bil 14., tehnično skakal veliko bolje kot na prvi, ko sem bil šesti, a sem nastopil bolj sproščeno. Prostora za napredek je še veliko, izziv pa osvojitev zlatega orla, velikega globusa in malega za polete,« je bil po tradiciji zgovoren Anže Lanišek.

Nika Križnar že zmagovalka poletne velike nagrade

Med ženskami je poletno veliko nagrado že osvojila Nika Križnar, ki je zmagala na vseh šestih tekmah. Pred tem je Križnarjeva na evropskih igrah v Zakopanah osvojila zlato kolajno na veliki skakalnici, Nika Prevc pa srebrni na srednji in veliki. »Že od junija, ko so bile evropske igre, gre vse po načrtih. Večji del ekipe deluje vrhunsko, saj ni bilo večjih težav z boleznimi in poškodbami, zato je raven skakanja visoka. Ema Klinec je uspešno opravila rehabilitacijo po težavah s kolenom. Maja Vtič ima težave s poškodbo, Tajo Bodlaj pa je infekcija za dva meseca oddaljila od treningov. S prehodom na spremenjeno opremo nismo imeli večjih težav,« je povedal glavni trener ženske reprezentance Zoran Zupančič. Smučarji tekači bodo sezono začeli konec novembra v Ruki na Finskem. »Počutim se zelo dobro in napredek je viden. Dobro sem pripravljena,« je povedala Eva Urevc, prvo ime tekaške reprezentance.