Po tekmi so povedali:

* Joao Henriques, trener Olimpije:

»Pokazali smo dobro igro. Toda vemo, da so podrobnosti na taki ravni zelo pomembne za končni izid. Napake smo plačali s prejetim zadetkom. Slovan je spoštoval Olimpijo, igral s tremi srednjimi branilci. Mi smo igrali, oni so ščitili zadnjo linijo. Tesna tekma brez veliko priložnosti, ampak pokazali smo dobro igro in lahko čestitam igralcem, da rastejo iz tekme v tekmo. Posebej zaradi tega, ker so zelo mlada ekipa, povprečno stara 21, 22 let. Na koncu smo imeli več žoge, več nadzora nad tekmo, toda dve, tri situacije in naše majhne napake so nas stale. Na koncu nisem zadovoljen z izidom, sem pa z igro, voljo in željo. Prihodnost je lepa za Olimpijo. Treba se je zavedati, da še nikoli ni igrala na tej ravni.«

* Vladimir Weiss, trener Slovana Bratislave:

»Zelo dobra tekma z naše strani, imeli smo veliko priložnosti. Zelo sem zadovoljen z zmago in s predstavo naše ekipe. Ta se je začela v obrambi, v kateri je tudi Kenan Bajrić v svoji domovini odigral odlično. Olimpija je imela praktično le eno priložnost ob koncu. Je pa Klaksvik osvojil točko proti Lillu, kar spremeni malce matematiko v skupini, ampak imamo šest točk in to nas veseli. Veseli pa nas tudi to, da je tako število naših navijačev prišlo v Ljubljano in preglasilo domače navijače, tako da so bili res naš 12. igralec. Zahvalil pa bi se Slovencem za gostoljubje, vse je bilo na visoki ravni, ljudje prijazni, vidi se, da gre za dobro organizirano državo.«