Pričakovanja glede prve kolekcije oblačil Milana Gačanoviča Gacha so bila zelo velika. Izkazalo se je, da je izpolnil napovedi, predhodne opise kolekcije in obljube do zadnje besede – in še več. V dvorano so se pred njegovo revijo nagnetli vsi, ki so se še ob predhodnih defilejih raje družili v preddverju ob kozarčku penečega. Znamka Gacho Couture je pogumno stopila na pot.

Ime kolekcije Human Collection sporoča ne le to, da so oblačila namenjena vsakomur, ne glede na spol ali katero koli drugo prepričanje, temveč odraža Gachevo spoštovanje do človeka. Human Collection človeka dvigne, mu doda še tisto nekaj k osebnemu ponosu, dostojanstvu, pokončnosti in samozavesti. Oblačila se s človekom povežejo v eno in ga ne izkoristijo zgolj kot objekt, ki oblačilo nosi. Njegova kolekcija ustvarja osebnosti.

Čeprav se v krojih spogleduje s preteklostjo, ki jo Gacho neizmerno ceni, je ustvaril most v prihodnost z modernim pristopom v oblikovanju, izboru barv, teksture, z odstopanjem od standardov in pričakovanj glede materialov, ki so neobičajni v klasični modi, spominjajo pa na gledališče, dekor. Dosledno se je držal osnovne ideje, da se stvari v modi zopet postavijo tja, kjer bi morale biti. Brez nepotrebnega eksperimentiranja s kroji in posledično nenosljivostjo kosov, ki jih je ta trenutek preveč v tej industriji. »Potrebno se je vrniti h klasiki, nosljivosti ter prefinjenosti same izdelave in izbiri metraže«, ponavlja Gacho.

Njegova nova kolekcija je ob globokem spoštovanju klasike sveža in drzna, namenjena je vsem, ki uživajo v visoki estetiki dovršenih krojev ter neprecenljivem glamurju, ki se vrača na velika vrata v svet. Elementi prihodnosti pa so vidni takrat, ko je posamezen kos v svoji funkciji - torej na človeku. Šele takrat ta kos zaživi in nudi svojemu lastniku večplastno dovršenost.

Oblačila kolekcije Human Collection so bila sešita v modnem krojaštvu Šmigoc iz Spuhlje pri Ptuju. »To so najboljši krojači v Sloveniji ta hip«, je že večkrat povedal Gacho, ponosno pa je na izdelane rešitve v Centru Rog gledal tudi Andrej Šmigoc, prvi naslednik očetove krojaške delavnice, ki posluje že več kot 50 let.

Družabno dogajanje

Pozornost, ki jo je deležno modno ustvarjanje, je na Ljubljanskem tednu mode res na vrhuncu. Med podporniki je tudi zelo veliko število znanih obrazov. Sinoči smo tako lahko videli nekdanjega predsednika Boruta Pahorja, Raiven, Masayah, Uroša Smoleja, Nuško Drašček, Nina Ošlaka, Anjo Rupel, Zmaga Sagadina in številne druge. Med gosti je bila tudi Ano Klašnja, ki jo je navdušila predvsem uporaba glasbe ob predstavitvah. »Gacho Couture je za glasbeno podlago recimo uporabil Adagietto, na katerega smo plesali pred nedavnim na festivalu v Madridu. Izbira klasične glasbe, globoki adagio, tako lepo, toplo. In tako Gacho. Vesela sem, da sem si utrgala ta večer za LJFW in med drugim srečala obraze, ki jih že dolgo nisem. Užitek.«