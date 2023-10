Danes je na pobudo poslanca državnega zbora in vodje posebne skupine bovškega župana za obnovo Kanina Danijela Krivca na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport potekal delovni sestanek v zvezi s smučiščem Kanin. Sestanka sta se poleg poslanca Krivca udeležila minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han in ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek.

Pogovarjali so se o morebitnem posebnem zakonu o smučišču Kanin, kot so ga predlagali na Bovškem. »Vsi trije sogovorniki se zavedajo pomena smučarskega središča Kanin za razvoj turizma in gospodarstva širše regije Posočja. Obenem pa so se tudi strinjali, da iskanje rešitev v smeri parcialnega reševanja posameznih smučišč ni ustrezna. Ministrstvi bosta zato nadaljevali z iskanjem drugačne možnosti za dolgoročni obstoj in delovanje smučarskega središča na Kaninu,« so pravkar sporočili z ministrstva za gospodarstvo.

Da posebnemu zakonu, s katerim so si na Bovškem prizadevali za celovito prenovo našega najvišjega smučišča in si zanjo obetali 55 milijonov evrov, pada podpora, se je ugibalo že nekaj dni. Najprej je direktorica direktorata za turizem pri ministrstvu za gospodarstvo Dubrovka Kalin v poročilih Pop TV povedala, da Kanina država ne bo reševala s posebnim zakonom v takšni obliki, kot je v pripravi. Tudi na ministrstvu za infrastrukturo so ta teden izrazili pomislek, da zakon rešuje zgolj problem enega smučišča in ne tudi ostalih, in dodali, da pričakujejo, da se bo problematika reševala po vzoru nordijskega centra Planica.

Krožno-kabinska žičnica na Kanin je trenutno zaradi odločbe inšpektorja zaprta. Razlog za prepoved je bil, da družba Sončni Kanin, ki upravlja s smučiščem, ni dostavila ustrezne dokumentacije družbe Poma, ki dobavlja rezervne dele za žičniško infrastrukturo in je lani opravila podrobnejši pregled naprav. Pred tem je že napovedan in plačan tehnični pregled žičnice odpovedal tudi Zavod za gradbeništvo.

Vodstvo smučišča je medtem inšpektoratu že dostavilo zahtevano dokumentacijo, ta jo še proučuje. Občina Bovec in zavod Sončni Kanin bosta celotno dogajanje v zvezi z izdano začasno prepovedjo obratovanja krožno-kabinske žičnice Kanin pojasnila jutri.

Poslanec Krivec, ki si je prizadeval za sprejem zakona, današnjega pogovora ne razume kot popoln konec za zakon o Kaninu. »Še vedno ni vse dorečeno, res pa je, da smo se z ministroma pogovarjali tudi o drugih možnostih. Časa nimamo na pretek, zato od pristojnih pričakujem, da bodo nove rešitve znane kmalu,« je povedal za Dnevnik.