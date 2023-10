Gre za deset milijonov evrov vredno investicijo, kjer je družba Zakladi narave Velika planina uspela pridobiti približno sedem milijonov evrov iz sredstev Evropske unije prek ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ostalo so s posojili zagotovili sami. Zaradi avgustovskih poplav, ki so preprečile dostop na planino in podaljšale gradnjo in montažo nove in tehnološko zelo napredne naprave, naj bi novo sedežnico zagnali okvirno konec novembra. Več v jutrišnjem tiskanem Dnevniku.