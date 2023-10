»Zelo smo vznemirjeni pred to veliko uprizoritvijo dela enega osrednjih sodobnih avtorjev,« je pred premiero predstave Jutranja zvezda, ki bo v soboto ob 18. uri na velikem odru, priznala Vesna Jurca Tadel, ravnateljica SNG Drama Ljubljana. »Za uvrstitev v program sem v osnovi iskala besedilo, ki bi ga lahko postavili ob bok Antigoni, s katero smo odprli sezono, in bi ponujalo neke vrste kontrast velikim vprašanjem, ki jih ta odpira – torej predlogo, ki bi se osredotočala na sodobni svet ter na ljudi, kot so tukaj in zdaj.«

Skupaj z režiserjem Ivico Buljanom sta odgovor našla v delu Jutranja zvezda, romanu, ki ga je leta 2020 napisal znani norveški pisatelj Karl Ove Knausgaard, v njem pa prepleta filozofske teme in prizore iz vsakdanjega življenja. Dogajanje je skoraj v celoti zgoščeno v dva dni, ko se na nebu pojavi izredno svetla, ogromna zvezda – v njeni bleščavi pa se zgodbe različnih ljudi zasukajo na novo. V predstavi bo nastopilo kar dvajset članov igralskega ansambla Drame, ki se jim bodo kot gostje pridružili še štirje otroci.

Glavno vprašanje na začetku je bilo predvsem, kako ta obsežni, približno šeststo strani dolg roman sploh prestaviti na oder. Pisanje dramatizacije je prevzel Goran Vojnović, ki poudarja, da je to nalogo z veseljem sprejel. »Navdušuje me namreč Knausgaardovo kombiniranje vsakdanjosti in epskega – seveda pa je bil precejšen izziv, kako to panoramsko sliko sveta, v kateri se družinske drame prežemajo s fantastičnimi in esejističnimi prvinami, prirediti za zares obsežno zasedbo, hkrati pa v njej ohraniti tudi neki občutek intimnega.«

Vsakdanjost po katastrofi

Kot dodaja Vojnović, se je ta obsežna mešanica raznovrstnih pripovedi na prvi pogled zdela skorajda neukrotljiva. »Toda gledališče nudi možnost, da zgodbe posameznih junakov, ki se v romanu nizajo druga za drugo, spremljamo vzporedno – in to se mi je zazdelo tudi najboljše izhodišče za dramatizacijo, saj lahko začnejo na ta način posamezni prizori komunicirati med seboj in oblikovati neko novo celoto.«

Režiser Ivica Buljan se tudi sicer pogosto loteva priredb obsežnih proznih besedil. »Ta v sodobnem gledališču ponujajo bistveno močnejšo uprizoritveno snov kot dramska, Knausgaard pa je avtor, ki ga tudi sicer že dolgo zavzeto spremljam,« poudarja. »V tej romanu imamo opraviti s svetom, ki je v nekem smislu že svet po katastrofi, čutiti je, da se je nekaj zgodilo – ampak na tem ozadju preteče nevarnosti je stkana dolga vrsta majhnih, čisto življenjskih človeških dram, in napetost med obojim je silno zanimiva.«

Dramaturginja predstave je Mojca Kranjc, ki je sicer tudi urednica gledališkega lista, scenograf je Aleksandar Denić, kostumografinja Ana Savić Gecan, avtor glasbe pa Mitja Vrhovnik Smrekar. V igralski zasedbi so med drugimi Marko Mandić, Pia Zemljič, Vojko Zidar, Petra Govc, Uroš Fürst, Gregor Baković, Nina Valič, Silva Čušin, Polona Juh in Janez Škof.