Rekonstrukcija vlade: (Ne)taktične poteze

Ne napovedana interpelacija ministrice za javno upravo Sanje Ajanović Hovnik ne načrtovani zamenjavi dveh ministrov iz kvote največje vladne stranke nista presenečenje. Če je politika igra šaha, sta interpelacija in vladna rekonstrukcija predvidljivi potezi nasprotnih strani. Toda v danem trenutku opozicijska in vladna poteza razkrivata, da je ena stran te igre bolj vešča kot druga. Stari politični mački pod okriljem SDS so ob pravem času potegnili taktično potezo. Ne glede na usodo interpelacije bodo z njo – resda šele v petem poskusu – vlado oslabili, in to je nazadnje njihov edini namen.