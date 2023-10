#komentar Izbira nove ministrice za zdravje: Protipol Bešiča Loredana

V času, ko so v zdravstvu očitne številne posledice vladnega eksperimentiranja, Robert Golob stavi previdneje kot na začetku mandata. Če so bila ob izbiri Danijela Bešiča Loredana preslišana številna opozorila o zdravnikovi burni zgodovini pri nekdanjih delodajalcih, je bilo tokrat očitno, da se bo skušal predsednik vlade izogniti netenju novih žarišč. Kandidatura državne sekretarke Valentine Prevolnik Rupel se ujema z Golobovim vodilom, da mora biti novi zdravstveni minister »predvsem povezovalec in mogoče malo manj vizionar«.