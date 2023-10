Nekoč prijatelja, ki sta si pri opravilih na vrtičkih na ljubljanskem Polju pomagala pri opravilih, rezanju drevja, košnji trave, zakolu živali, sta po »mejniškem« sporu postala le še soseda z vrtovi, če ne celo sovražnika. Osem let slabih odnosov, izogibanja in grdim pogledom je sprva privedlo do verbalnih groženj, se nadaljevalo z mahanjem s kolom ter se zaključilo s krvavim napadom. Sredi aprila letos je namreč 76-letni Mirko Šuša z nožem s petnajstcentimetrskim rezilom po obrazu in vratu porezal šestnajst let mlajšega Boža K., skupno pa ga po telesu zabodel še enajstkrat. Pred napadalcem mu je nekako uspelo pobegniti, prijateljica ga je peljala v ljubljanski klinični center, kjer so mu rešili življenje. Šuša je dejanje že ob aretaciji priznal policistom, kasneje tudi na predobravnavnem naroku. Sodnik Marko Justin je sledil predlogu tožilstva in ga danes obsodil na pet let in pol zapora.

