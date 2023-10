Kot smo izvedeli, so policisti generalnega državnega tožilca Draga Šketo ustavili v Mariboru, ko se je vračal s praznovanja. Preizkusili so ga z alkotestom in napihal je 0,37 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka, kar je nad dovoljeno mejo 0,24 miligrama. Po premisleku se je odločil, da odstopi, kar naj bi na tožilstvu vsak čas tudi uradno potrdili.

Ko se bodo na državnotožilskem svetu in na vladi seznanili s Šketovim odstopom, je za pričakovati, da ga bo najprej začasno nadomeščala njegova namestnica, vrhovna tožilka Mirjam Kline, nato pa bo stekel razpis za novega generalnega državnega tožilca. Šketa kljub odstopu ostaja vrhovni državni tožilec, razen če bi se seveda sam odločil drugače in zapustil tožilstvo.

Letos začel drugi mandat

Šketa je letos spomladi sicer začel svoj drugi mandat na čelu vrhovnega državnega tožilstva. Na čelu vrhovnega državnega tožilstva je bil od leta 2017, ko je nastopil svoj prvi mandat, lani pa je bil tudi edini prijavljeni kandidat za nov šestletni mandat.

Drago Šketa je karierni tožilec iz Maribora, kjer je v preteklosti tudi vodil državno tožilstvo. Med tožilci je bilo nad Šketo največ negodovanja v času tretje Janševe vlade, ko sta opozarjanje na pritiske in samovoljo tretje Janševe vlade na svoja pleča prevzela predvsem tožilsko društvo in državnotožilski svet, generalni državni tožilec pa se ni želel izpostavljati. Kasneje je svoj molk upravičil s stališčem, »da tožilci bitk ne moremo dobivati na medijskem ali političnem parketu, ampak predvsem v sodnih dvoranah«.

Če bi Šketa do konca izpeljal svoj mandat, bi bil generalni državni tožilec z najdaljšim stažem v samostojni Sloveniji. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola pa je postal prvi generalni državni tožilec, ki se je s funkcije poslovil z odstopom. Pred njim so vrhovno državno tožilstvo vodili Zvonko Fišer, Barbara Brezigar, Zdenka Cerar in Anton Drobnič.

Ni prvi tožilec s težavami v prometu

V preteklosti so tudi nekateri drugi tožilci že zabredli v težave zaradi incidentov na cesti. Leta 2004 je vlada razrešila vodjo skupine državnih tožilcev za posebne zadeve Jožico Boljte Brus, ki se je na Šmartinski cesti v Ljubljani z avtomobilom zaletela v ulično svetilko, po nesreči pa je odklonila alkotest.

Konec lanskega leta je odmevala pijana vožnja murskosoboške tožilke Anice Šoštarič, ki so jo policisti trikrat ustavili med vožnjo pod vplivom alkohola, v tretje celo med službenim časom in v službenem vozilu, ko se je vračala z obravnave na sodišču.