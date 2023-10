“Nemci so ogroženi v svojem srcu”

Kako globoka bi lahko bila recesija v Nemčiji in s tem posledice za slovensko gospodarstvo, je težko napovedovati. Če vzamemo podatke OECD, ki je junija Nemčiji za letos napovedal ničelno rast, pred dnevi pa popravil napoved v krčenje BDP za 0,2 odstotka, v prihodnjem letu pa rast za 0,9 odstotka, smo lahko dokaj optimistični. Nelagodje vzbujajo nekolike slabše prognoze nemškega Inštituta za makroekonomijo in konjunkturne raziskave (IMK), ki za letos napoveduje padec BDP za pol odstotka, v prihodnjem letu pa rast za 0,7 odstotka. Toda po opozorilih profesorja z ljubljanske ekonomske fakultete dr. Marka Jakliča so Nemci ogroženi v svojem srcu: v avtomobilski industriji.